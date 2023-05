VIDÉOS - "Le club est en train de mourir", alertent des supporters des Chamois Niortais

"Le Deux-Sévriens est habituellement plutôt calme... Mais il ne faut pas nous prendre pour des ploucs ! On est en colère" Comme ce supporter, ils étaient plusieurs dizaines samedi, devant le centre d'entrainement à Niort avant le match des Chamois face à Annecy, à demander la démission de la direction, après la relégation du club . "Hanouna casse-toi !", ont notamment scandé les supporters, avec pour cible le directeur sportif, Mikaël Hanouna, absent pour cet avant-dernier match au stade René-Gaillard.

"Le chamois est mort mais il bouge encore"

Sur le terrain, les joueurs niortais ont évité une nouvelle défaite, en arrêtant un pénalty à la 72e minute. Menés à la mi-temps (0-1), ils étaient en meilleure forme au retour des vestiaires, avec deux buts de Zemzemi (49') et Sagna (58'), pour un score final de 2 buts partout. "Le chamois est mort mais il bouge encore, ironise une supportrice dans les tribunes clairsemées pour ce match. Dommage que ça n'arrive que maintenant, c'est mieux de bouger quand on est blessé, seulement !"

Au début du match, les supporters ont brandi près de 300 pancartes "HELP", à l'initiative des parents de jeunes joueurs. "S'il n'y a pas d'éducateurs, s'il n'y a pas de salariés, nos enfants ne jouent pas, c'est important de les soutenir. On ne veut pas d'insulte, ni nommer qui que ce soit, mais pour nous c'est un désastre qu'on ne peut pas accepter!", lance Franck, parent d'un enfant jouant en U14.

"On n'est pas des acteurs de la situation, on est des bénévoles, on subit", souffle un bénévole à la fin du match. Ils sont nombreux à s'interroger sur leur présence l'année prochaine, quand le club jouera en National. "Vous voyez, il y a trois portes fermées et peu de personnes dans les tribunes ce soir", se désole un autre bénévole, qui n'a pu que constater la dégradation de la fréquentation au fil de la saison. Sur le parking, l'un des stands de restauration a décidé de ne pas revenir la saison prochaine. Dans l'espace VIP, les partenaires ne sont pas bavards et certains ont également prévu de dire adieu aux Chamois niortais.