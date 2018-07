Metz, France

Il faisait extrêmement chaud dans les Arènes de Metz pour la finale de la Coupe du monde de football. Pendant 90 minutes, les 5 000 supporters sur place ont vibré derrière les Bleus pour exploser de joie lors du coup de sifflet final. Des chants à l'intérieur qui ont été remplacés par un concert de klaxon une fois à l'extérieur. Comme pour les demies, les Arènes de Metz étaient le théâtre de ce spectacle mais cette fois-ci, tout le monde n'a pas pu rentrer. Les portes étant fermées à 1h du début du match, faute de place.

Les Arènes de Metz pleines à craquer ! Les portes ont été fermées 1h avant le début du match ! pic.twitter.com/pfv6o8DVsj — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) July 15, 2018

Pourtant, au début, les visages étaient tendus, la Croatie donnant du fil à retordre à la France. Lorsque les adversaires des Bleus égalisent à la 28ème minute (1-1), la tension monte. "C'est stressant", explique Margot qui restait toutefois confiante sur l'issue du match. Et elle ne s'est pas trompée, seulement quelques minutes plus tard (38ème minute), Antoine Griezmann vient redonner le sourire aux fans.

Penalty transformé par Antoine Griezmann, et ce sont toutes les Arènes de Metz qui explosent !! #FRACROpic.twitter.com/N18y3zob0t — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) July 15, 2018

Les Bleus ne lâchent plus leur avantage. Dans les gradins, on y croit de plus en plus, tout le monde se lève à cinq minutes de la fin. Puis au coup de sifflet final, les décybels grimpent encore, c'est la délivrance. La France est championne du monde de football pour la deuxième fois de son histoire.

C'est terminé !! Les Bleus sont champions du mooooooonde !!! pic.twitter.com/NejkPTgtfP — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) July 15, 2018

C'en est trop pour ce supporter qui lâche quelques larmes. "Ça n'arrive pas souvent, mais c'est tellement bon. C'est beau de voir ça." Tout le monde se lance dans la fête, même si certains doivent se lever tôt pour aller au travail le lendemain !