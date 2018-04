Quel est le plus beau chant de supporters de football en France ? Francebleu.fr met à l'honneur les hymnes emblématiques chantés par les fans des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans leur stade mais aussi à l'extérieur.

Ils résonnent dans chaque stade lors des journées de Ligue 1 et de Ligue 2, saison après saison. Les chants des supporters sont là pour pousser, accompagner leur équipe de cœur dans les bons moments. Mais aussi, et c'est ainsi que se définissent la plupart des "vrais" fans les mauvais moments. Et surtout, pour mettre l'ambiance dans l'enceinte où évolue les joueurs.

Francebleu.fr a décidé de mettre en avant les chants les plus emblématiques des supporters dans les stades français. Une liste non exhaustive et forcément subjective classée par ordre alphabétique (pour ne pas faire de jaloux), avec les paroles et l'histoire de chaque "hymne" en vidéo. Quel est votre préféré ?

Brest

Avec "Fanny de Laninon", un chant de marins sur le Brest d’autrefois, "Nous sommes les Tyzefs" est l'un des chants emblématiques du Stade Brestois qui évolue au stade Francis-Le Blé.

Les Tyzefs est le surnom de l'équipe bretonne où "ti" fait référence à la maison, "chez nous" et "zef" au vent. Littéralement, "les vents de chez nous".

Paroles

Nous sommes les Tyzefs

Sauvages et fiers de l'être

Nos chants résonneront

Comme le tonnerre de Brest

Caen

Ce chant est en l'honneur de Jean-François Fortin, président du SM Caen depuis 2002. Il dirige également un groupe laitier.

Cette chanson a été entonnée pour la première fois lors d'un déplacement de Caen à Rennes en septembre 2016. On l'entend encore de temps en temps au stade d'Ornano. Autres chants du côté du SMC "Je chanterai pour toi chaque semaine" et "La ville aux cents clochers", lancé par le Malherbe Normandy Kop (MNK).

Paroles

Jean-François Fortin

Il nous vient du Cotentin

Il fait du beurre salé

De la crème et du lait

À D'Ornano

C'est le parrain

Guingamp

Entonné dans le kop, le chant est devenu l’hymne officiel de l'En Avant Guingamp. Il est repris sur l'air de "Dirty Old Town", une chanson des Pogues, un groupe de folk rock britannique.

Paroles

Le Breton gardera la foi

Pour ses joueurs, il donnera de la voix

Oh Guingampais, nous sommes toujours avec toi

Oh oh oh oh

Pour ces joueurs, il donnera de la voix ;

Oh Guingampais, nous sommes toujours avec toi

Oh oh oh oh

Le Havre

Si Le Havre est le club le plus vieux de France (fondé en 1872), l'hymne du HAC est récent. Il a été lancé pour la première fois le 8 avril 2013 à l'occasion d'un derby entre Le Havre et Caen. Chanté sur l'air du "God save the Queen" - l'hymne du Royaume-uni -, il rappelle les origines anglaises du club doyen.

Ce chant a été créé par la Fédération des supporters qui regroupe les deux groupes ultras : KCM (KOP Ciel et Marine) et Barbarians.

Paroles

A jamais le premier

De tous les clubs français

Ô H.A.C.

Fier de tes origines

Fils d’Oxford et Cambridge

Deux couleurs font notre prestige Ciel et Marine

Lens

C'est sans doute l'un des chants les plus emblématiques de France. "Les Corons" est une chanson interprétée par Pierre Bachelet, hymne du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, sortie en 1982.

Les supporters lensois ont entonné ce chant pour la première fois dans les années 90. Il a ensuite été repris avec la sono du stade Bollaert après la mort de Pierre Bachelet en 2005.

Depuis, la sono du stade Bollaert diffuse la version chantée par Pierre Bachelet que le public reprend. Il s'agit du deuxième couplet, celui qui débute par : "Et c'était mon enfance, et elle était heureuse". Ce n'est qu'au moment du refrain que les supporters chantent a cappella.

Paroles

Au nord, c'étaient les corons

La terre c'était le charbon

Le ciel c'était l'horizon

Les hommes des mineurs de fond

Et c'était mon enfance, et elle était heureuse

Dans la buée des lessiveuses

Et j'avais des terrils à défaut de montagnes

D'en haut je voyais la campagne

Mon père était "gueule noire" comme l'étaient ses parents

Ma mère avait les cheveux blancs

Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays

Grâce à eux je sais qui je suis

Lyon

Né il y a une vingtaine d'années à Gerland, ce chant est lancé par le kapo. Le stade du Parc OL répète ensuite en chœur.

Paroles

Supporter lyonnais

C'est le moment de chanter

Encourageons l'équipe aimée

Avec nous elle va gagner

Marseille

Venu d'Italie, le chant "Aux armes" est une reprise de "All'armi" des troupes de Mussolini dans les années 40. Importé par les supporters CU84 (Commando Ultra fondé en 1984) qui étaient allés assister à un derby entre le Milan AC et l'Inter MIlan à San Siro, il est lancé dans les années 80 à Marseille.

Au Vélodrome, les deux virages se répondent pour le chanter. Ce chant est désormais repris un peu partout dans les stades d'Europe. Y compris par les ultras du groupe allemand de Sankt Pauli. Un groupe qui a tissé des liens forts avec le CU84. Et les allemands le chantent... en français.

Paroles

Aux Armes

Aux Armes, aux Armes

Aux Armes, aux Armes

Nous sommes les Marseillais

Nous sommes les Marseillais

Et nous allons gagner

Et nous allons gagner

Allez l'OM, allez l'OM

Allez l'OM, allez l'OM

hohohohohhohohohohohhoho

Bonus : l’histoire incroyable de "Ce soir on vous met le feu"

S'il est moins entonné aujourd'hui par les fans de l'OM, l'histoire du chant "On vous met le feu" est invraisemblable. 18 avril 1992, lors d’un déplacement au stade Louis II à Monaco, des supporters avaient vu la veille... Annie Cordy chanter "Frida Oum Papa", adaptation bavaroise d’une polka tchèque du début du XXe siècle ("Skoda Lasky"). Ce soir-là, Marseille gagne 3-0 chez son dauphin monégasque et s’assure quasiment le titre. Et ce chant fera partie du patrimoine. Il a notamment été, repris par IAM, le groupe de rap marseillais.

Metz

Avec le classique "FC Metz", le chant "Ma ville c'est la plus belle" est l'un des plus emblématiques des supporters des Grenats.

Il a été lancé par le kop "Horda Frénétik" pour le retour du club lorrain en Ligue 1 lors de la saison 2014-2015, après avoir connu le National et la Ligue 2 lors des deux exercices précédents.

Paroles

Ma ville c'est la plus belle

Mon club c'est le plus beau

Football Club de Metz je t'aime

Pour toi je chanterai bien haut

Nice

Depuis 2012-2013, les Ultras Populaire Sud entonnent ce chant issu d'un air de supporters en Grèce. Il témoigne de la mentalité des supporters de l'OGCN, de l’identité du club. C'est aussi un clin d’œil à la BSN (Brigade Sud Nice), qui a été dissoute en 2010.

Il est chanté pendant les matches mais aussi après le coup de sifflet final quand les joueurs saluent le public à domicile. Les joueurs finissent leur "tour d’honneur" en se mettant face à la Pop Sud pour reprendre le chant.

Paroles

OGC Nice

Je t 'aimerai toute ma vie

A tes côtés je combattrai

Avec Honneur fidélité

Ce soir encore la BSN

Va s'enflammer

Paris

Véritable hymne du PSG, "Ô Ville Lumière" était chanté dans les années in 1990 et 2000 par les groupes de supporters dont les associations ont été dissoutes par le plan Leproux.

Aujourd'hui, cette chanson est toujours entonnée sur l'air du "Flowers of Scotland", l'hymne du XV écossais par le Parc des Princes "fier de ses joueurs, du parcours réalisé, et des futures conquêtes".

Paroles

Ô Ville Lumière

Sens la chaleur

De notre cœur

Vois-tu notre ferveur

Quand nous marchons près de toi

Dans cette quête,

Chasser l'ennemi

Enfin pour que nos couleurs

Brillent encore

Ô Ville lumière

Ville championne

Par la manière

Que les clairons sonnent

Que batte son cœur pour nos couleurs

Que batte son coeur

Pour chaque victoire

Et ses joueurs

Couverts de gloire.

Saint-Etienne

Bien sûr, tout le monde connaît "Qui c'est les plus forts ? Évidemment c'est les Verts !" Mais parmi les autres chants emblématiques de Saint-Etienne, il y a "Ring of Fire". Il est repris par les supporters stéphanois sur l’air de la chanson de Johnny Cash. Il est apparu à la fin de la saison 2012-2013.

C’est l'un des chants où les deux kops se répondent. A l’extérieur, le parcage se scinde en deux pour reproduire l’effet visuel des deux kops qui se soulèvent alternativement.

Paroles

Popolo polo popo po

Popolo polo popo po

Popolo polo popo po

Popolo polo popo po

Saint-Etienne allez Saint-Etienne

Saint-Etienne allez Sainté

Saint-Etienne allez Saint-Etienne

Saint-Etienne allez Sainté

Sochaux

A l'image du "Tango" de Laval créé par un groupe de musique, "Allez Sochaux" a été créé en 1981 par les frères Liégeois qui avaient leur groupe de rock, les "Pacemaker's". Cette année le FCSM brillait en coupe de l'UEFA en atteignant le demi-finales avec les Genghini, Stopyra, Rust et Anziani.

Aujourd'hui, la chanson est reprise parfois après les victoires au stade Bonal.

Et la version originale.

Paroles

Allez Sochaux

Allez allez allez allez allez allez allez Sochaux

Allez allez allez allez allez allez allez Sochaux

La crinière du lion vous a donné le cœur

De figurer parmi les meilleurs

Quand vous apparaissez sur le tapis vert

Nous sommes tous convaincus au club des supporters

Que si certains vous trouvent un peu jojos

Oui le numéro un ce sera Sochaux

Strasbourg

Le chant "Un seul amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg" est né après la descente aux enfers du club alsacien, quand il est reparti de CFA 2 (saison 2011-2012).

Les supporters entendaient marquer ainsi leur attachement au club qui a failli disparaître. Ils continuent de le chanter à chaque match. Et le club a repris cette chanson pour en faire un slogan officiel du club et un hashtag sur Twitter #UnSeulAmour.

Paroles

Allez, Allez,

Allez, Allez, Allez

Un seul amour

Et pour toujours

Racing Club de Strasbourg

Toulouse

"Se Canto" est l’hymne des Occitans dans certains clubs de rugby mais aussi au TFC. Les paroles originelles racontent une histoire d’amour entre deux personnes éloignées. Il est chanté dans les virages du Stadium de façon plus ou moins continue depuis une quinzaine d’années au moins à l’initiative à l’origine du principal groupe d’Ultras, les "Indians Tolosa". Les fans brandissent leur écharpe des Violets au moment du chant. Ils l’ont aussi chanté à Liverpool et la légende raconte que les Anglais ont dit "Respect".

Le club a décidé d’en faire son hymne et de le diffuser à l’entrée des joueurs à partir de 2015.

Paroles

Se canto, que canto - S’il chante, qu’il chante

Canto pas per iéu - Ce n’est pas pour moi

Canto per ma mio - Il chante pour ma mie

Qu’es aluen de iéu - Qui est loin de moi

Tous les chants emblématiques en vidéo

> Cliquez sur l'hymne du club de votre choix