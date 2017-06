VIDÉOS - Coups de gueule, petites phrases : les meilleures déclarations de Louis Nicollin

Louis Nicollin, l'emblématique président du club de football de Montpellier, est mort jeudi à Nîmes, le jour de ses 74 ans, après avoir fait un malaise. Sa truculence et ses sorties médiatiques étaient aussi connues que sa passion du football. Voici ses meilleurs déclarations en vidéos.

Louis Nicollin, président de club de football de Montpellier, est mort jeudi, à l'âge de 74 ans. Grand personnage du ballon rond depuis 40 ans, "Loulou" était connu pour ses sorties verbales, parfois carrément hors-jeu, mais aussi sa bonne humeur. Des sorties médiatiques qui ont marqué l'histoire du football. Le dirigeant montpelliérain pouvait s'en prendre aussi bien à ses joueurs, qu' aux supporters du club, ou encore aux journalistes.

En octobre 2009, il s'en prend à son joueur Benoît Pedretti après la défaite de Montpellier à Auxerre (2-1) :

En janvier 2016, c'est contre un journaliste du quotidien Midi Libre qu'il s'emporte avec des mots fleuris :

Si vous en voulez encore, voici un best of des déclarations de Louis Nicollin : plus de cinq minutes de "Loulou".

LIRE AUSSI : Louis Nicollin, président du club de foot de Montpellier, est mort