VIDÉOS - Les réactions après l'élimination de Bergerac en 16e de finale de Coupe de France

Il n'a pas manqué grand chose. Un peu de chance et de réussite peut-être. Ce mercredi 23 janvier, l'aventure de la Coupe de France s'est terminée pour le Bergerac Périgord Football Club. Les Périgourdins ont été éliminés en 16e de finale à Gaston Simounet par Orléans, club de Ligue 2. Score final : 2-3 à l'issue des prolongations.

Nicolas Le Bellec, coach du BPFC : "Le troisième but nous a fait vraiment mal"

#BPFCUSO#CoupeDeFrance Réaction du coach du @BPFC24 Nicolas Le Bellec après l'élimination en 16e de finale face à @USOrleans_en_L2 (2-3) pic.twitter.com/CoBJk6ejXC — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 23, 2019

Benoît Bisson, attaquant bergeracois : "On a manqué d'efficacité au début du match'"

#BPFCUSO#CoupeDeFrance L'attaquant Benoît Bisson est bien sûr déçu par la défaite du @BPFC24 face à @USOrleans_en_L2 (2-3) en 16e de finale. pic.twitter.com/PjxoD5idG5 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 23, 2019

Vikash Dhorasoo, ancien joueur international et consultant sportif : "Orléans a subi"

#BPFCUSO#CoupeDeFrance L'ancien joueur de l'équipe se France et ancien Bordelais @vikash_dhorasoo a assisté à la rencontre. Il réagit à la défaite du @BPFC24 (2-3) face à @USOrleans_en_L2pic.twitter.com/HVvoKFa1Of — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 23, 2019

Clément Badin, milieu offensif : "On a tout donné pendant 120 minutes"

"Ce match est assez frustrant. On a tout donné pendant 120 minutes et c'est ce que l'on retiendra. Ce soir on perd avec beaucoup d'émotions partagées. On a commencé le match en voulant être solide et à la fin on court partout. Nous n'avons pas pu revenir au score pendant les prolongations alors qu'on avait les situations pour le faire."

Christophe Fauvel, président du BPFC : "Il manque un but à la première mi-temps"

"Je ressens de la fierté et de la déception. On était à la porté d'un exploit ce soir. A 2-2 on a cru qu'il ne pouvait rien nous arriver mais le troisième but nous tue. On ne serait pas rentré à 0-0 à la mi-temps, ça aurait peut-être changé quelque chose. L'équipe a montré un beau visage, encore plus beau que face à Niort. Il manquait un but à la première mi-temps. Il aurait pu nous libérer un peu plus."