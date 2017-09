VIDEOS - Les réactions caennaises après la victoire à Rennes (1-0)

Les premières réactions caennaises après la victoire à Rennes (1-0) grâce à un but contre-son-camp de Bensebaini (35'). Jean-François Fortin revient sur le début de saison et l'affaire Caen-Nîmes, Patrice Garande débriefe le match, Ivan Santini le but.

Le Stade Malherbe de Caen a glané en Bretagne sa cinquième victoire de la saison en huit matchs, record de la saison 2015/2016 égalé ! Face à Rennes, le roseau caennais a plié mais n'a jamais rompu, même quand la technologie s'y est mise. A la veille de la fin de la 8ème journée de Ligue 1, Caen est 4ème !

Ivan Santini, attaquant du SM Caen :

"Nous avons très bien commencé ce championnat, j'espère continuer comme ça. Aujourd'hui, nous avons très bien défendu. Je pense qu'avec ces trois points, on peut passer une bonne trêve internationale."

Patrice Garande, entraineur du SM Caen :

"Beaucoup de solidarité, de vaillance. Sur le plan de la maitrise et offensif on est capable de mieux que ça mais l'important reste de prendre des points donc je suis content ce soir. On n'a pas fait un grand match mais c'est bien d'avoir gagné." Sur le bug de la Goal-line technology : sur l'image on voit qu ele ballon n'est pas rentrée. Il a été prévénu par talkie-walkie que le ballon n'était pas rentré. Le 4ème arbitre a dit qu'il pensait que ça venait du maillot, le jaune fluo..."

Les Déclas de Jean-François Fortin, président du SM Caen :