VIDÉOS - Les réactions des joueurs de l'ASM Belfort après leur exploit contre Montpellier

Belfort, France

HEROIQUES !!! Les Footballeurs de l'ASM Belfort ont fait tomber Montpellier le 4è de Ligue Un ce soir, dans un stade Serzian en fusion. Plus de 4 500 spectateurs au paradis. Les "lions indomptables" du Territoire se sont qualifiés aux tirs au but (5-4). Il y avait 0/0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Montpellier, réduit à dix après l'expulsion de son gardien à la toute fin du temps réglementaire, est tombé dans le piège belfortain. Dans la séance des tirs au but, les pros de Ligue 1 ont échoué deux fois face à Eddy Ehlinger, le jeune gardien de l'ASM B, héros de la soirée. C'est le milieu de terrain Maxime Loichot qui a liberé son équipe en inscrivant le dernier tir aux but.

Eddy Ehlinger, 18 ans à peine, a été décisif en sortant un tir au but montpéliérain. L'étudiant belfortain avait du mal à réaliser la portée de ses prouesses.

Maxime Loichot, l'autre héros

Maxime Loichot, 21 ans, milieu de terrain de l'ASM Belfort, a marqué le tir au but qui envoie son club en quart de finale. Le Montbéliardais, non conservé par Sochaux, son club formateur, a vécu le plus grand moment de sa jeune carrière.

