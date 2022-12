VIDÉOS - Les Rémois célèbrent la qualification des Bleus en finale de la Coupe du monde

L'équipe de France de football jouera la finale de la Coupe du Monde 2022 dimanche, après sa victoire face au Maroc en demi-finale ce mercredi 14 décembre. Drapeaux français, maquillage, klaxons.... Des milliers de supporters se sont rassemblés dans les rues de Reims, dès la fin du match, pour célébrer l'événement.

Comme d'habitude, la fête s'est surtout concentrée sur la place d'Erlon, autour de la fontaine Subé.

"On est en finale !", "Qui ne saute pas n'est pas Français", la Marseillaise.... Les supporters ont donné de la voix pendant plusieurs heures sur la place d'Erlon.

La victoire et l'accession en finale des Bleus dans ce Mondial 2022 se célèbrent aussi dans les voitures, sur les principaux axes du centre-ville.

"C'est magnifique, on est en finale pour la deuxième fois d'affilée", réagit Curtis, drapeau français sur les épaules. Des Marocains sont là également, observant la liesse, et loin d'être malheureux comme Sofiane : "Je suis heureux de ce parcours, ils ont très bien joué et c'est une vraie fierté, raconte-t-il. Maintenant, je suis derrière la France pour la finale !"

Espérons voir les rues rémoises aussi animées ce dimanche 18 décembre, après la finale de l'équipe de France face à l'Argentine. Histoire d'avoir une troisième étoile dans les yeux.