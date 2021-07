VIDÉOS - Les supporters italiens envahissent les quais de l'Isère à Grenoble pour la victoire azzuri en finale

Ils attendaient ça depuis tellement longtemps. L'Italie a été sacrée championne d'Europe ce dimanche soir après sa victoire en finale, aux tirs aux but, face à l'Angleterre. Les supporters vert, blanc, rouge ont envahi les quais de l'Isère à Grenoble pour faire la fête. Reportage en vidéos.

Grenoble était italien ce dimanche soir. Des drapeaux vert, blanc et rouge, des maillots, des chants, des feux d'artifice, des cris scandant : "Italia, Italia, Italia..." Les supporters azurri ont même investi les quais de l'Isère à Grenoble pour une nuit de fête après la victoire italienne en finale de l'Euro de football face à l'Angleterre.

"Revenir à un niveau de jeu comme ça après tant d'année d'absence, c'est grandiose ca qu'a fait l'Italie ce soir ! On va fêter ça", raconte Bastien, drapeau italien dans le dos. "Bien sûr que je suis content ! L'Italie a gagné ! Champions d'Europe !", disent d'autres supporters.

Mon père va être tellement content, ça doit être la fête à la maison. Monsieur, enlevez ce micro, faites la fête !" - Un supporter italien ce dimanche soir sur la quais de l'Isère à Grenoble.

Nous ne sommes pas encore le 14 juillet. Non, ce n'est pas la fête nationale française à Grenoble. Seulement des Italiens heureux de la victoire de leur pays en finale de l'Euro. "On nous enterrait avant, maintenant, on a ressuscité", se réjouit l'un d'entre eux. C'est vrai que l'Italie, absente au mondial 2018, n'a pas participé à une grande compétition internationale depuis l'Euro 2016 en France.

La nuit risque de se terminer très tard ce dimanche soir à Grenoble. Beaucoup de supporters italiens croisés ont même prévu de la faire durer jusqu'à ce lundi, au minimum. "C'est terrible ! Aller gagner chez les Anglais devant 60.000 personnes, c'est exceptionnel ! Forza Italia !", dit un autre supporter transalpin.

