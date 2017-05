VIDEOS - Ligue 1 : coups de gueule, punchlines, tacles... les meilleures déclarations de la saison 2016-2017

Alors que la saison 2016-2017 de Ligue 1 s'est refermée samedi, Francebleu.fr a compilé les 30 meilleures déclarations, club par club. Montez le son pour savourer ces coups de gueule, punchlines et autres tacles !

Monaco

Vasilyev : "Lyon est favorisé par l’arbitrage". Après la défaite de Monaco à domicile contre Lyon (3-1) lors de la 18e journée, le vice-président de l’ASM, Vadim Vasilyev, a sorti l’artillerie lourde contre l’arbitrage et l´OL.

Paris

Thomas Meunier : "Le titre ? Pas besoin d'être Einstein...". Après la défaite à Nice (3-1) lors de la 35e journée, le PSG avait quasiment dit adieu au titre de champion de France.

Nasser Al-Khelaïfi : "L'arbitrage est un cauchemar". Après la défaite du Paris Saint-Germain à Nice (3-1) lors de la 35e journée, son président Nasser Al-Khelaïfi a critiqué l'arbitrage français.

Nice

Lucien Favre et "les abrutis des tribunes". Après la victoire de Nice contre Bordeaux (2-1) lors de la 31e journée, l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre s'en est pris à quelques supporters de l'Allianz Riviera qui lui ont demandé de faire des changements en cours de match. Le Suisse s'est lâché au micro de Canal+ (à partir de 55').

L'analyse toujours sans langue de bois de Lucien Favre après #OGCNFCGB 🎙️ pic.twitter.com/LutJa9Nmpb — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 2, 2017

Balotelli : "Nice au top". Alors que l'OGCN avait fait match nul au Parc des Princes (2-2) et décroché le titre de champion d'automne, l'attaquant Mario Balotelli, de passage à Paris, s'est permis de chambrer le PSG. (instagram)

#oublierpas 😘😘😇🤣🙂 Bonne nuit! Good night ✌🏾✌🏾 A post shared by Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) on Jan 5, 2017 at 10:39am PST

Lyon

Aulas se paie Dijon et Balmont. En critiquant l'arbitrage jugé favorable à Lyon (4-2), Dijon et Florent Balmont se sont exposés à une réplique sanglante du président de l'OL Jean-Michel Aulas lors de la 26e journée au micro de Foot Mercato.

Aulas a failli pleurer. Le président lyonnais s'est également emporté cette saison après la finale de la Coupe de la Ligue Paris-Monaco disputée au Parc OL qui a été en partie dégradé par les supporters parisiens.

Ghezzal et "les buts de con". Alors que l’OL rentrait au vestiaire en étant mené 2-1 face à Guingamp, Rachid Ghezzal a poussé un gros coup de gueule au micro de Canal+.

Marseille

Evra et les "bijoux de famille". C'est une récurrence dans les punchlines de Patrice Evra : le défenseur de l'OM évoque souvent ses parties intimes ou celles des autres.

Fin avril, patrice Evra a réglé ses comptes avec le consultant ancien joueurs de l'équipe de France Christophe Dugarry - réputé proche de Zinedine Zidane - en évoquant les "poils pubiens" de l'ancien n°10 des Bleus lors d’une interview sur SFR Sport.

McCourt : "Droit au but". Les premiers mots de Frank McCourt, propriétaire de l'OM, lors de la conférence de presse à son arrivée à Marseille le 29 août dernier. L'Américain a prononcé la devise de l'Olympique de Marseille "Droit au but" avant de poursuivre en anglais.

Payet : "Prêt à chier". La recrue star de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, pouvait jouer dès son arrivée contre Lyon en 16e de finale de la Coupe de France au stade Vélodrome. L'international français a réagi par un joli lapsus.

Eyraud : "Notre slogan ce n'est pas Rêvons plus grand". Dans une interview à l'émission Stade 2, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyrauda taclé son rival parisien.

Garcia : "Nos concurrents doivent bien rigoler". L'entraîneur Rudi Garcia n'a pas caché sa colère après le nul de son équipe (1-1) face à Dijon lors de la 31e journée. Ce jour-là, l'Olympique de Marseille laissait échapper de précieux points dans la course à l'Europe

Nantes

Girard : "Téléphone à ta grand-mère, elle va te le dire". En conférence de presse avant la 8e journée, l'ancien coach René Girard était interrogé sur la possible arrivée de Rolland Courbis sur le banc nantais. L’entraîneur a répondu de manière cinglante à la question du journaliste : "La rumeur Courbis a-t-elle pollué votre semaine ?".

Kita : "Ils vont me tuer, et alors ?". Le président du FC Nantes Waldemar Kita a réagi après les incidents survenus en fin de match face à Toulouse (1-1) lors de la 18e journée notamment aux menaces proférées à son encontre par des supporters nantais cagoulés, qui avaient fait intrusion dans la loge présidentielle.

Saint-Etienne

Caïazzo et "les malades mentaux". * Agacé en zone mixte par le comportement agressif des Lyonnais dans le derby remporté par l'ASSE (2-0) lors de la 25e journée, le coprésident Bernard Caïazzo a poussé un coup de gueule contre l'OL. En particulier Corentin Tolisso, auteur d'un très vilain tacle sur Fabien Lemoine.

Galtier et "la pelouse de merde". Après le match nul de Saint-Etienne face à Nancy (0-0) lors de la 19e journée, l'entraîneur de l'ASSE Christophe Galtier a violemment mis en cause la qualité de la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Toulouse

Les déclarations de Pascal Dupraz pourraient valoir un article entier. Mais voici les plus marquantes.

Dupraz : "Etat extrêmement répressif". Exclu lors du match de son équipe de Toulouse au Parc des Princes (0-0) lors de la 26e journée, l'entraîneur du TFC s'en est pris violemment à l'arbitrage : "C'est un Etat extrêmement répressif, l'arbitrage est le microcosme de notre Etat."

Dupraz : "Pays de merde". Pascal Dupraz, est revenu sur l'élimination du PSG en Ligue des Champions contre Barcelone (6-1). Il a déploré notamment que des personnes se soient réjouies de l'échec des Parisiens.

Pascal Dupraz d'accord bien relancer Ben Arfa. Avant la venue du PSG à Toulouse, Pascal Dupraz a évoqué Hatem Ben Arfa, écarté lors des derniers matches du club parisien. Seule condition : s'il signait à Toulouse, il devrait arriver "à l'heure à l'entraînement"

Dupraz : "N'en déplaise à ces connards de journalistes". Après une victoire à domicile contre Monaco (3-1), Pascal Dupraz a réuni ses joueurs sur le terrain avant de déraper : "On fait un petit tour (ndlr : de stade) n'en déplaise à ces connards de journalistes." Des images captées par les caméras de Canal+.

Tout le monde en prend pour son grade avec Pascal Dupraz #Jplus1 pic.twitter.com/o8VRX6DK96 — J+1 (@jplusun) October 16, 2016

Angers

Moulin : "Angers c'est pas le Real de Madrid". Après la défaite d'Angers contre Nantes (2-0) lors de la 18e journée, le coach d'Angers Stéphane Moulin était aussi déçu par le comportement des supporters du SCO.

Metz

Serin : "Aulas est un manipulateur". Le président du FC Metz Bernard Serin a porté un (nouveau) coup de griffe à Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL avant que Metz soit condamné à 2 points en moins, et 1 troisième avec sursis, après les jets de pétards lors du match face à l'Olympique Lyonnais en décembre dernier.

Montpellier

Nicollin : "On a une bande de troufignards dans ce club". En début de saison, le président du MHSC Louis Nicollin s'en est pris violemment à sa cellule de recrutement dirigée par Bruno Carotti.. avec des propos fleuris qui le caractérisent.

Nicollin : "Ceux qui me font le recrutement sont des grosses b***". Et le patron du mHSC a remis une couche avant le match à Dijon (3-3) au micro de BeIN Sports..

Jourdren s'embrouille. Lors de la mi-temps du match Lyon-Montpellier (5-1) pour le compte de la 6e journée, le gardien héraultais Geoffrey Jourdren est venu invectiver Corentin Tolisso, le capitaine lyonnais, en direct, devant les caméras de Bein Sport.

Dijon

Balmont : "On se fait entuber". On se fait entuber à chaque match", s'est insurgé le milieu dijonnais Florent Balmont remonté contre l'arbitrage après la défaite à Lyon (4-2), causée notamment par un penalty litigieux accordé à la 83e minute de la rencontre comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

Diony a "la haine". Passeur décisif malgré la défaite de Dijon sur la pelouse de Bordeaux (3-2) lors de la 14e journée, l’attaquant du DFCO Loïs Diony a pointé du doigt la prestation de ses défenseurs au micro de Canal+.

Caen

Gravelaine préfère "parler aux poissons". Le directeur général du Stade Malherbe de Caen a livré son analyse à la mi-saison alors que le club normand était mal classé (17e). Et il a conclu la conférence de presse sur cette punchline pour le moins inattendue "De temps en temps, ça fait du bien de parler aux poissons plutôt qu'à certains humains".

Lorient

Casoni et son "équipe de merde". L’entraîneur de Lorient Bernard Casoni n'a pas caché sa frustration lors du match à Paris (défaite 2-1) pour le compte de la 29e journée. Des paroles captées par les caméras de Canal+.

Bastia

Ciccolini : "Cela va se régler comme des hommes, comme des Corses". Excédé par l'arbitrage après la défaite de son équipe à Lyon (2-1) lors de la 12e journée, l'entraîneur de Bastia François Ciccolini a donné rendez-vous à l'OL au match retour, à Furiani. Rencontre qui a été interrompue et perdue par le club corse après des incidents.

Nancy

Rousselot : "la journée de merde" et "la bande de petits cons". Battu le samedi matin 18 mars par Noël Le Graët à l'élection pour la présidence de la Fédération Française de Football (FFF), le président de l'ASNL Jacques Rousselot a ensuite v u son équipe s'incliner à domicile face à Lorient (2-3) après avoir mené de deux buts lors de la 30e journée.

Correa et son "gardien en bois". Battu à la dernière seconde par Lorient, Pablo Correa s'est mis en colère, s'en prenant à son gardien, Sergueï Tchernik. éLa vérité, c'est qu'on a un gardien en boisé, a-t-il pesté dans les vestiaires grâce à des images diffusées par Canal+.

Pedretti : "On va bientôt prendre un but sur six mètres". Le capitaine de Nancy Benoît Pedretti était en colère après la défaite à Caen (1-0) en match en retard de la 21e journée de Ligue 1.

