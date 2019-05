VIDÉOS - Ligue 1 : relégation, barrage, maintien... les enjeux de la 38e et dernière journée de la saison

La 38e journée de Ligue 1 va livrer son verdict vendredi : si le haut du classement ne bougera plus - Paris champion, Lille et Lyon en Ligue des Champions et Saint-Etienne en Ligue Europa -, la lutte pour le maintien s'annonce intense entre Dijon, Caen, Amiens et Monaco. Guingamp est déjà condamné.