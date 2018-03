La remontada n'a pas eu lieu. Après avoir été défait à Bernabeu (3-1), Paris s'est aussi incliné au match retour Parc des Princes face au Real Madrid (2-1) pour être éliminé sans gloire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Cristiano Ronaldo a ouvert le score de la tête (51e) et Casemiro a doublé la mise pour le club espagnol (80e). Entre temps, Edinson Cavani avait égalisé de manière heureuse pour le club de la capitale (71e).

Non match

Timorés et visiblement paralysés par l'enjeu, les Parisiens n'ont pas su se montrer à la hauteur de l'événement. Impuissants et dominés, ils n'ont pas su se montrer dangereux et se créer suffisamment d’occasions pour faire douter le double tenant du titre. Déjà mené, le club de la capitale s'est rendu la mission impossible après l'expulsion de Marco Verratti pour un deuxième carton jaune (66e).

"C'est la première fois dans l'histoire récente du PSG en Ligue des champions qu'il joue le retour à domicile", avait clamé Unai Emery avant la rencontre. La méthode Coué n'a pas marché, pas plus que la vaste campagne de mobilisation du PSG. Tracts à la sortie du métro, message vocal du speaker du stade aux supporters parisiens, tifo monumental "Ensemble on va le faire"...

Encore éliminé en 8e de finale

Après le fiasco et l’élimination à Barcelone l'an passé (défaite 6-1 au Camp Nou), le parcours des Parisiens s'arrêtent de nouveau aux portes des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ce nouvel échec semble difficilement justifiable pour l'entraîneur du PSG Unai Emery et pourrait relancer les rumeurs de départ de Neymar (blessé, opéré au Brésil et forfait pour plusieurs semaines).

Cela risque à coup sûr le projet qatari, après un mercato estival à 400 millions d'euros et avant un manque à gagner économique, alors qu'il est dans le collimateur du fair-play financier de l'UEFA. Une perspective observée avec gourmandise par les places fortes traditionnelles du foot européen.

Les buts en vidéo

Le but de Cristiano Ronaldo (51e)

Le but d'Edinson Cavani (71e)

Le but de Casemiro (80e)

Les déclarations d'après-match

actions en vidéo

Revivez la soirée spéciale sur France Bleu Paris

