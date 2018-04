Le double tenant du titre s’est fait très peur face à la Juventus. Les joueurs de Zinedine Zidane se sont retrouvés menés 2-0 à la mi-temps, après un doublé de Mandzukic (2e, 37e). Les Madrilènes ont buté sur Buffon, avant de voir Keylor Navas se trouer et offrir le but des prolongations à Matuidi (61e). Mais c’était sans compter sur la pugnacité du Real Madrid.

Sur la dernière action de la rencontre, Cristiano Ronaldo remet de la tête en retrait pour Vazquez. L’Espagnol s’écroule après une charge de Benatia et l’arbitre signale le point de penalty. Buffon s'empresse pour protester, il est expulsé. Du coup c’est Szczesny qui se retrouve face à Cristiano Ronaldo qui ne tremble pas et marque d’une frappe puissante.

Les buts de Real-Juve en vidéo

Zidane : Buffon "ne méritait pas" une telle sortie

Zinedine Zidane (entraîneur du Real Madrid) : "C'était un match étrange et je ne m'attendais pas à encaisser un but après deux minutes, cela a rendu la vie à la Juventus. Leur stratégie a été très bonne et nous avons fait un mauvais match, pas dans le jeu parce que nous avons eu des occasions mais nous avons eu des difficultés à jouer notre jeu. (sur le penalty) Je ne l'ai pas vu mais on m'a dit que c'était penalty. L'arbitre a sifflé et on ne peut pas le changer. Nous sommes qualifiés en demi-finales et c'est tout. L'adversaire a fait un très bon match, nous moyen mais sur les deux matches nous méritions de passer."

Et d'ajouter : le gardien de la Juventus Gianluigi Buffon "ne méritait pas du tout" d'achever sur un carton rouge ce qui restera peut-être comme son dernier match de Ligue des Champions.

Le Bayern sans forcer

Les Merengues pourraient retrouver le Bayern Munich. Les Bavarois ont concédé le nul (0-0) face à Séville. La fin de match a été houleuse avec notamment l’expulsion de Correa. Mais ils se qualifient grâce à leur victoire à l'aller en Espagne.

Tirage au sort vendredi

Le double tenant du titre, le Real Madrid, reste quand même favori pour la victoire finale en Ligue des Champions et sa troisième coupe aux grandes oreilles consécutive, le 26 mai à Kiev. Mais qui de l'AS Rome, du Bayern Munich ou de Liverpool le défiera en demi-finales ? Réponse lors du tirage au sort vendredi midi.