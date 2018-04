Hors normes. Liverpool et l'AS Rome ont délivré un match XXL lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les hommes de Jurgen Klopp ont remporté ce match aller (5-2) grâce un duo Mohamed Salah - Roberto Firmino étincelant.

Après ses deux premiers buts (35e et 45e), l'attaquant égyptien Salah, transféré de la Roma à l'été 2017, a délivré deux caviars à Sadio Mané (56e) et Roberto Firmino (61e), ce dernier signant lui aussi un doublé sept minutes plus tard. Edin Dzeko (81e) et Diego Perotti sur pénalty (85e) ont entretenu l'espoir en vue du retour en Italie le mercredi 2 mai.

[🎞️RESUME] ⚽️ UEFA Champions League 🏆

🔴 Les Reds et Salah poussent la Roma à l'exploit ✨

🤪 Un match dingue : 7⃣ buts !

▶️ https://t.co/j65sSWIjpf#LIVROM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 24, 2018

En quarts de finale, la Roma avait décroché son ticket après avoir renversé le FC Barcelone 3-0 à Rome en dépit de sa lourde défaite 4-1 à l'aller.

Dans l'autre demie, le Bayern Munich de Ribéry reçoit le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Benzema ce mercredi soir.