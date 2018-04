Après l'incroyable retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo la veille avec le Real Madrid, le soirée de mercredi a été riche en buts en Ligue des Champions.

Liverpool surclasse City dans le "derby" anglais

Liverpool avait frappé fort d'entrée de rencontre. À domicile, après un peu plus de 30 minutes de jeu, les hommes de Jurgen Klopp menaient déjà par trois buts à zéro face à Manchester City. Une avance qu'ils ont su conserver jusqu'au coup de sifflet final avec un excellent Mohamed Salah pour s'imposer face à l'équipe de Guardiola (3-0) grâce à Salah (12e), Oxlade-Chamberlain (21e) et Mané (3-0, 31e).

Barcelone lamine Rome

Au Camp Nou, Barcelone, porté par un Luis Suarez percutant (auteur d'un but et d'une passe décisive) et un Samuel Umtiti solide, a su profiter des errances de l'AS Rome lors de ce match aller grâce notamment à deux buts contre leur camp des italiens et une réalisation de Piqué (4-1).

Les matches retour ont lieu la semaine prochaine.