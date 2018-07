L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en dominant la Belgique 1-0 sur un but de Samuel Umtiti, mardi à Saint-Pétersbourg.

Une victoire saluée par des explosions de joie partout en France. Des milliers de personnes ont notamment fêté la qualification des Bleus sur les Champs-Élysées à Paris.

La liesse des supporters bleus sur les Champs-Élysées #FRABEL 🇲🇫/🇧🇪 pic.twitter.com/9O127HE29j — Le Parisien (@le_Parisien) July 10, 2018

C abusé c trop beau pic.twitter.com/17YowooNNz — hugo (@hugoguillemet) July 10, 2018

À Cherbourg, des supporters se sont mis même mis à l'eau.

⚽️ 🇫🇷Pour fêter la qualification de l'@equipedefrance en finale de la #CM2018, certains ont même fait trempette dans la fontaine de la place De-Gaulle à #Cherbourg#FBSport#FRABELpic.twitter.com/JLMqV5G7th — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) July 10, 2018

Même joie et effervescence à Grenoble et Reims au coup de sifflet final.

C’est fini ! 1-0 ! On est en finaaaaaale ! Merci @MATUIDIBlaise Les spectateurs à Grenoble à la fin du match à la @LaBelleElectric#FRABELpic.twitter.com/CDY4XGP80T — France Bleu Isère (@bleu_isere) July 10, 2018

Explosion de joie à #Reims où près de 7000 personnes ont suivi la demi finale entre la France et la Belgique pic.twitter.com/CHUfjF92gi — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) July 10, 2018

À Brest, les supporters ont entonné "I will survive".

Des concerts de klaxons et le refrain "On est en finale, on est en finale !" ont résonné dans plusieurs villes du pays. Exemple à Nancy, Périgueux, Nantes ou encore Strasbourg.

Concerts de klaxons à #Nancy à la sortie de la fanzone #FiersdetreBleuspic.twitter.com/PnSGfjoAVw — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) July 10, 2018

Sur le rond point Yves Guena à #Périgueux des milliers de jeunes périgourdins rassemblés font la fête #FRABELpic.twitter.com/fNWQPvkgvO — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) July 10, 2018

La folie s'empare des rues strasbourgeoises après la qualification des Bleus en finale de la coupe du monde #FRABEL#CM2018#FiersdetreBleuspic.twitter.com/Hy8WYJgBzv — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) July 10, 2018

