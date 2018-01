Canet-en-Roussillon, France

Quelle joie au stade Saint-Michel ! Devant 3.000 spectateurs les Canétois ont réalisé le match parfait face aux joueurs de la Nièvre. les catalans ont monopolisé le ballon et se sont montrés les plus dangeureux. Leur supériorité a été récompensée par trois buts. A la dixième minute, Pierre Mahieu a permis à Mathieu Barbier d'inscrire le premier. A la 33e, c'est à nouveau Pierre Mahieu qui a centré et Bastien Posteraro qui a inscrit le deuxième but. A l'heure de jeu, c'est Pierre Mahieu lui-même qui a marqué le troisième après un centre de Toufik Ouadoudi.

Imphy Decize a réduit la marqué à l'ultime minute mais il n'y avait déjà plus de suspense depuis un bon moment dans cette rencontre. Le public a pu exploser de joie et dans les vestiaires les Canétois ont dignement célébré cette qualification historique.

"Un match de gladiateurs, c'est incroyable !" Maxime Ferry

Maxime Ferry (gardien de but) : "Je suis estomaqué par la partie de mes coéquipiers, j'ai eu très très peu de ballons à négocier. Ils ont fait un énorme match, le match quasi parfait. On s'était dit entre nous qu'on allait faire un match de gladiateurs dans une arène et qu'un seul sortirait vainqueur, c'est ce qu'on a fait et c'est formidable. j'ai du mal à croire qu'on est en seizièmes de finale. C'est incroyable !"

Toufik Ouadoudi (milieu) : "Franchement c'est génial pour nous, pour le club, pour les supporters. On en rêvait, on y est, je n'ai même pas de mots. C'est de la joie et du bonheur. On a pris le match au sérieux, on a respecté l'adversaire et ça nous a réussi. Je suis content parce qu'on a gagné mais je ne me rends pas compte, je n'ai jamais fait de seizième de finale, j'espère qu'on va tomber sur un gros. J'ai envie de jouer contre le PSG, de jouer contre les stars, contre Neymar, Cavani et s'il peut y avoir encore la fête et bien tant mieux."

"Fiers pour les bénévoles, pour le club, les supporters" Jordi Delclos

Jordi Delclos (attaquant) : "C'est magnifique, c'est historique pour le club et ça c'est très important. On mérite cette victoire, on a fait un gros match, on ne les a pas pris à la légère. Ca a payé et on est fier pour les bénévoles, pour les supporters, pour les dirigeants, pour tout le club. c'est une fierté. J'ai perdu en huitième contre Lille la saison dernière et là j'espère vraiment un très très gros au prochain tour : Paris, Monaco ou Marseille."

Mike Gambie (défenseur) : "C'est que du bonheur. C'est historique et c'est ce qu'on voulait. On a su maîtriser le match, je suis content pour le groupe et on espère un gros gros pour le prochain groupe. On n'a plus rien à perdre, ce qu'on a fait est magnifique. La coupe de France c'est un plus et on va le vivre jusqu'au bout."