VIDÉOS - Il était une fois Blaise Matuidi au PSG

Blaise Matuidi s'est engagé, ce mercredi, pour 3 ans avec Juventus Turin. Ce départ du milieu de terrain est une page qui se tourne au PSG. Le "guerrier" Matuidi aura passé 6 ans dans le club de la capitale où il laisse une vraie trace de son passage.

Blaise Matuidi est arrivé le 25 juillet 2011 au PSG en provenance de St Etienne pour 14 millions d'euros. 6 ans plus tard et 295 matchs plus tard (33 buts et 27 passes décisives), le milieu de terrain vient de s'engager pour 3 ans avec la Juventus Turin. Le transfert avoisine les 20 Millions d'euros. Âgé de 30 ans, l'international français surnommé "Blaisou" ou le "chewing gum" laisse une vraie trace au PSG. Celle d'un joueur peut être moins talentueux que les autres mais qui a force de travail et d'abnégation aura convaincu tous ses entraîneurs (Kombouaré, Ancelotti, Blanc et Emery).

02/04/13 : Son but en 1/4 de finale de LDC face à Barcelone (2-2)

05/04/15 : Le but préféré des fans du PSG ... contre l'OM

29/03/15 : Niska sort un "freestyle PSG" avec la danse "Matuidi Charo"

16/08/15 - Une lucarne magnifique contre Ajaccio et "Matuidi Charo"

01/11/16 - Une talonnade contre le FC Bâle

[LIVE] C'est signé Blaise Matuidi !

> Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain (0-1)#FCBPSGhttps://t.co/R0ecbFCsUd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 1, 2016

