VIDÉOS PSG - La Folie des supporters sur l'égalisation de Cavani dans le classico (2-2, OM vs PSG)

Ils n'ont peut être pas vu le plus beau des OM vs PSG mais ils ont célébré l'égalisation dans les dernières secondes d'Edinson Cavani comme une victoire. Les supporters du PSG ont basculé dans une douce folie hier sur le but du 2 partout. Trois exemples en vidéo sur les réseaux sociaux à Paris, New-York et chez le frère d'un joueur.

La réaction du @Co_Ultras_Paris sur le but de Cavani ! Le scénario du match fait que c'est encore plus bon qu'une simple victoire 2-1 #OMPSGpic.twitter.com/bAm48r0FIE — EscobarParisien (@EscobarParisien) October 23, 2017

Dans un bar à New-York

Chez le frère de Marquinhos