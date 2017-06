VIDÉOS - Qualifications Mondial 2018 : l'équipe de France s'incline en Suède (2-1) et perd la tête de son groupe

La France a perdu son match de qualifications pour le Mondial 2018 face à la Suède (2-1) ce vendredi soir à Solna. Olivier Giroud a marqué un but pour les Bleus en première période, mais les Suédois ont égalisé avant de marquer un deuxième but dans les dernières secondes du match.

La France a perdu son match de qualifications du Mondial 2018 face à la Suède (2-1) ce vendredi soir à Solna. Olivier Giroud a marqué un but pour les bleus en première période, mais les Suédois ont égalisé avant de marquer un deuxième but dans les dernières secondes du match. L'équipe de France a perdu la première place de son groupe de qualifications au profit de la Suède : les deux équipes sont à égalité de points (13), mais la Suède devance la France à la différence de buts.

Le but de Giroud (37')

A la 37ème minute, l'avant-centre Olivier Giroud a déclenché une splendide volée du gauche, dans le petit filet opposé. C'est le 27ème but d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. Le buteur d'Arsenal égale Karim Benzema et n'est plus qu'à trois réalisations de Jean-Pierre Papin.

Le but de Jimmy Durmaz (43')

Le milieu de terrain Suédois de Toulouse a égalisé juste avant la mi-temps. Jimmy Durmaz a marqué avec une volée du pied gauche. Lloris a été battu sur sa droite.

Le But de Toivonen (90e+3')

Ola Toivonen a marqué au bout du temps additionnel. Sorti sur sa gauche en dehors de sa surface, Hugo Lloris a manqué son dégagement au pied. Dans le rond central, Toivonen a frappé directement du pied droit et lobé le capitaine des Bleus, avancé.

La déception de Didier Deschamps

Juste après le match, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s'est avoué très déçu, mais a dit ne pas vouloir accabler Hugo Lloris.

Encore quatre matches sur la route de la Russie

Après ce déplacement en Suède, l'équipe de France aura encore quatre matches à négocier sur la route de la Russie, à domicile contre les Pays-Bas et le Luxembourg, puis en Bulgarie et enfin à la maison contre la Biélorussie.