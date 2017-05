VIDEOS - Montée en Ligue 1 du Racing : Strasbourg fête ses héros

Des milliers de personnes se sont rassemblées place Kléber à Strasbourg ce samedi en fin d'après-midi pour fêter les footballeurs du Racing club de Strasbourg qui ont décroché vendredi leur montée en Ligue 1. Un peu plus tôt, les joueurs ont été reçus à l'hôtel de ville.

Après les confettis et le feu d'artifice vendredi après la rencontre de la dernière journée de Ligue 2, ce samedi, les joueurs ont d'abord été reçu à l'hôtel de ville de Strasbourg pour une série des selfies avec les officiels avant les discours du maire Roland Ries et de Marc Keller. Le président du Racing qui a assuré que le club est prêt pour la Ligue 1. Le budget est déjà établi. Il sera de 28 à 30 millions d'euros pour la prochaine saison contre 12 cette année en Ligue 2.

#Strasbourg : le #RCSA prêt pour la #Ligue1 le budget sera de 28 à 30 millions d'euros (contre 12 cette année) dit le président Marc Keller pic.twitter.com/3biKfGOtxi — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) May 20, 2017

Pas onze mais des milliers

10.000 personnes rassemblées place Kléber à Strasbourg. © Radio France - Luc Dreosto

Les joueurs et l'entraîneur se sont ensuite rendus place Kléber à Strasbourg, où 10.000 supporters les attendaient. Ils ont présenté leur trophée de champion de Ligue 2 et ont été ovationnés. "On l'a mérité, c'est magnifique" a dit Jérémy Grimm au bord des larmes. Le milieu de terrain Haut-Rhinois qui pour l'anecdote a demandé sa petite amie en mariage vendredi soir après le match. La demande était inscrite sur son tee-shirt. Elle lui a dit... oui !

Les joueurs ont partagé leur hymne interprété par Jérémy Grimm, avec leurs supporters, ravis.