VIDÉOS | Toulouse : les supporters du TFC rendent hommage à Brice Taton

Avant le derby de la Garonne entre Toulouse et les Girondins de Bordeaux, plusieurs centaines de supporters toulousains ont rendu hommage à Brice Taton. Une marche a été organisée en la mémoire de ce supporter tué à Belgrade il y a dix ans.

Le rendez-vous était fixé au parc de l'île du Ramier près du Stadium à 17h30. Plusieurs centaines de supporters du TFC ont marché et chanté "pour Brice."

"On ne t'oubliera jamais"

Ce chant est présent chaque weekend. Il a résonné encore plus fort ce samedi après-midi : "Brice, on ne t'oubliera jamais". Les joueurs du TFC eux jouent le derby face à Bordeaux avec un maillot spécial, tout noir et floqué "Brice".

Brice Taton est décédé le 29 septembre 2009 après avoir été victime d'une violente agression douze jours plus tôt, en marge d'un match d'Europa Ligue.