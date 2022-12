VIDÉOS - Trois Coupes du monde, 1.281 buts, élu joueur du XXe siècle : la carrière hors normes du "roi" Pelé

Au lendemain de la finale inoubliable contre l’Italie en 1970, le journal britannique Sunday Times titrait : "How do you spell Pelé ? G-O-D !" (en français : "Comment écrivez-vous Pelé ? D-I-E-U"). Pelé - de son vrai nom Edson Arentes Do Nascimento - est mort ce jeudi à l'âge de 82 ans. Atteint d'un cancer après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021, il avait besoin de soins plus importants en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque".

Élu joueur du XXe siècle

Né le 23 octobre 1940 à Três Corações, au Brésil, il a évolué au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 jusqu’au milieu des années 1970.

Du haut de son 1m70, l’étourdissant "gamin génial" de 1958 deviendra la "Perle noire " en 1963, pour enfin être sacré "le roi Pelé" en 1970. Il jouera dans deux clubs : le Santos FC au Brésil (1956-1974) et le New York Cosmos aux Etats-Unis à la fin de sa carrière (1975-1977).

Pelé s'est construit un palmarès époustouflant : il est le seul à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises en 1958, 1962 et 1970 avec le Brésil.

Le "roi du football" a disputé 831 matches officiels pour 767 buts. Selon la FIFA, qui comptabilise également tous ses matches amicaux comme lors des tournées en Europe avec Santos, il a joué 1.363 matches et inscrit 1.281 buts. Avec le maillot du Brésil, il a marqué 77 buts en 92 sélections nationales. Soit près d’un but par match.

Un palmarès qui lui a valu d'être élu joueur du XXe siècle par la FIFA en 2000 et de recevoir le Ballon d'Or d'honneur en 2013. Pelé est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.

Trois Coupes du monde dont la première à 17 ans

En 1958, il participe à sa première Coupe du monde en Suède où il arrive blessé. Le monde va alors découvrir cet adolescent chétif de 17 ans qui, dit-on, a marqué 58 buts au cours de la saison avec Santos.

Aux côtés de Garrincha et Vava, Pelé inscrit l’unique but du quart de finale contre le pays de Galles. Pelé est le plus jeune buteur dans une Coupe du monde. Le Brésilien marque à l’âge de 17 ans et 239 jours.

Pelé félicité par ses coéquipiers après son but contre le Pays de galles lors du quart de finale du Mondial 1958 © Maxppp - Keystone Pictures USA

En demi-finale, il réalise un triplé contre la France de Fontaine et Kopa (5-2). Pour l'anecdote, un exploit qu'il réitérera en 1963 avec le Brésil qui battra la France au Stade de Colombes, en région parisienne. Le titre du journal L’Equipe : “Pelé 3 – 2 France”.

En finale, il marque par deux fois en finale contre la Suède dont un mémorable : amorti de la poitrine dans la surface, lob sur le défenseur enchaîné par une reprise de volée. Pelé est le plus jeune champion du monde de l’histoire : il a 17 ans 8 mois et 8 jours.

De retour dans son club, Pelé est éblouissant : 127 buts en 1959, 110 en 1961, 2 coupes intercontinentales en 1962 et 1963. Un député brésilien propose de le nationaliser pour que les clubs se le partagent afin d’équilibrer la compétition. Vous avez dit fou ?

Pelé est un show à lui tout seul. Les tournées de Santos à travers le monde sont célèbres. Il est exhibé un peu partout au rythme de plus de 100 matches par an.

En 1962, la Coupe du monde au Chili semble faite pour lui. Mais il se blesse en match de poule contre la Tchécoslovaquie. Cette année-là, le Brésil conserve tout de même le titre mondial.

En 1966, Pelé est la cible de ses adversaires n’ayant pas trouvé d’autres moyens pour l'arrêter lors de cette Coupe du monde. Il est une première fois agressé par le Bulgare Jetchev, puis achevé au troisième match par le Portugais Morais. Il finira le match de poules sur une jambe et verra son équipe se faire éliminer dès le premier tour.

Pelé agressé par le Portugal d'Eusébio lors de la défaite du dernier match de poules du Brésil synonyme d'élimination du Mondial 1966 © Maxppp - UPPA/Photoshot

En 1970, c'est "sa" Coupe du monde au Mexique. Entouré d’un quatuor de feu : Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino, il rayonne tel un astre au cours de ce Mondial.

Tout d’abord une tentative de lob - geste quasi inconnu avant lui - du milieu de terrain contre la Tchécoslovaquie qui frôle la lucarne. Ensuite, contre l’Angleterre, Pelé effectue une tête piquée sur laquelle le gardien Gordon Banks réalise un arrêt miracle. Pelé dira après le match : "J’ai marqué un but mais Banks me l’a arrêté !". Contre l’Uruguay, Pelé réalise un geste génial et manque de marquer un but extraordinaire : sur une passe en profondeur, le gardien adversaire sort pour intercepter le ballon. Mais Pelé fait semblant de se saisir de la balle pour la laisser passer et contourner le gardien, mais sa frappe croisée rase le montant du but.

Enfin, en finale contre l’Italie, il inscrit le premier but d’une tête prise à une hauteur incroyable. Il offre le dernier but d’une passe en aveugle à son capitaine Carlos Alberto qui d’une frappe magistrale transperce les filets italiens. Cette victoire 4-1 permet aux Brésiliens et à Pelé de remporter une troisième Coupe du monde qu’ils conservent alors.

Pelé après avoir ouvert le score pour le Brésil contre l'Italie en finale du Mondial 1970 © Maxppp - Peter Robinson/EMPICS

Pelé sacré champion du monde pour la troisième fois en 1970 au Mexique © Getty - Getty

Des buts de légende et un 1.000e but au Maracanã

Ils sont peu nombreux à avoir franchi le cap des mille buts (officiellement ou officieusement). Pelé fait partie de ce clan-là. Le 19 novembre 1969 Santos affronte le Vasco de Gama au stade Maracanã rempli de 80.000 spectateurs. A la 83° minute du match, Pelé est fauché dans la surface et transforme lui-même le penalty pour inscrire le 1.000e but de sa carrière, le plus symbolique de l’histoire du football.

Le match est immédiatement interrompu : les supporters et les reporters envahissent la pelouse pour porter en triomphe leur idole. La rencontre n’a pu reprendre qu’une demi-heure après.

Pelé marquant le1.000e but de sa carrière au Maracana © Maxppp - EFE/Newscom

Depuis cet événement, le 19 novembre est consacré "jour Pelé" dans la ville de Santos.

Le 1.000e but de la série du "Roi" est d’une banalité affligeante comparé à son préféré : le 228e inscrit contre la Juventus. Il récupère la balle dans le rond central, élimine quatre adversaires par une série de dribbles aériens sans que le balle ne touche terre et finit en jonglant de la tête jusque dans les buts. Un but non filmé mais qui a été reconstitué en vidéo en 2014 selon les différents témoignages.

Autre but mémorable : le" gol de placa" le 5 mars 1961 au Maracanã. Là aussi, si aucune archive vidéo n'existe, les témoignages ont permis de le reconstituer. Avec Santos, Pelé a dribblé toute l'équipe de Fluminese (7 joueurs) pour inscrire un but légendaire (3-1). A tel point qu'une plaque hommage a été posée aux abords du stade.

Dans sa carrière, le roi inscrit 92 triplés, quatre buts à 31 reprises, cinq but à six reprises, et marque huit buts une fois. Pelé marque trois buts ou plus 129 fois.

Le 21 novembre 1964, Pelé marque 8 buts avec Santos contre Botafogo pour une monumentale victoire 11-0.

Pour montrer l'aura de Pelé : lors d’un match de Santos contre l’équipe olympique de Colombie le 18 juin 1968, l’arbitre Guillermo Velasquez exclut le "roi" après une faute. Des joueurs s’en prennent violemment à l’homme en noir obligé de quitter le terrain. Pelé retrouve la pelouse.

Ambassadeur international depuis sa retraite sportive

Sa carrière internationale s’arrête en 1971. Sa carrière à Santos s’achève en 1974. Mais une faillite financière lui impose une prolongation jusqu’en 1977 au Cosmos de New York où il va permettre de rendre le football populaire aux Etats-Unis.

Il organise un match d'adieu entre les Cosmos et le Santos FC - ses deux clubs - le 1er octobre 1977 au Giants Stadium, devant environ 75.000 spectateurs. Il revêt les couleurs du club américain en première mi-temps puis celles du club brésilein en deuxième période.

A 37 ans, il en profite pour inscrire son 1281e et ultime but. Lors de sa carrière, six fois il aura marqué cinq buts dans le même match, 30 fois quatre buts et 92 fois trois buts.

Depuis sa retraite sportive, Pelé était l'ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'Éducation, l'Écologie et l'Environnement. Il continue également à prêter son image à diverses entreprises et a occupé le poste de ministre des sports du Brésil entre 1995 et 1998.

Pour autant, il n'a pas quitté le monde du football puisqu'il a été l'ambassadeur international de la Coupe du monde de 2014 qui s'est déroulée au Brésil.

Après avoir considéré le Brésilien Neymar comme son héritier, Pelé s'est pris d'amour pour la pépite française Kylian Mbappé qu'il n'a eu de cesse de comparer à lui et d’encourager. En avril 2019, France Bleu avait assisté à Paris à la rencontre entre le roi Pelé et son héritier désigné . C'était l'une de ses dernières apparitions publiques.

Après la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar , Pelé a mis un message sur les réseaux sociaux : "Aujourd’hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, d’une manière passionnante . Messi remportant sa première Coupe du monde, comme sa carrière le méritait. Mon cher ami Mbappé, marquant quatre buts en finale , souligne le Roi Pelé sur son réseau social. Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport"

Palmarès international

1958 : vainqueur de la Coupe du Monde en Suède

1962 : vainqueur de la Coupe du Monde au Chili

1966 : premier tour de la Coupe du Monde en Angleterre

1970 : vainqueur de la Coupe du Monde au Mexique

92 sélections, 77 buts avec le Brésil

Palmarès en club

Champion de Sao Paulo avec Santos en 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 et 1973

Copa Libertadores avec Santos en 1961 et 1962

Coupe du Brésil en 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 (Santos)

Champion des Etats-Unis en 1977 (Cosmos New York)

Onze fois meilleur buteur du Championnat de Sao Paulo : 1957 (17 buts), 1958 (58 buts), 1959 (45 buts), 1960 (33 buts), 1961 (47 buts), 1962 (37 buts), 1963 (22 buts), 1964 (34 buts), 1965 (49 buts), 1969 (26 buts), 1973 (11 buts).

Distinctions