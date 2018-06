Football, je t’aime, moi non plus ! Le mondial, ce n’est pas forcément une sinécure entre hommes et femmes. Afin de réconcilier les couples, une marque de lingerie mexicaine présente une publicité où une culotte vibrante reliée par ordinateur motive ces dames à rester devant le petit écran.

Tous les 4 ans, des millions de couples se séparent à cause du foot. C’est en tout cas ce qu’affirme une marque de lingerie mexicaine afin de créer sa nouvelle publicité : une culotte qui vibre en fonction de l'intensité du match. Vous imaginez la suite... A mesure que l’action de but se rapproche, la jeune femme installée sur le canapé à côté de son mari connaît une excitation quasi orgasmique. Et voilà du coup nos deux tourtereaux totalement en phase pour regarder le foot ensemble, et en petite tenue. Rien ne prouve que cette culotte va être effectivement créée, ni commercialisée, mais la pub atteint sa cible, à savoir heurter notre sensibilité. Les réseaux sociaux s’en donnent à cœur joie quant au caractère jugé dégradant de cette vidéo pour l’image de la femme. A vous de juger.

http://www\.culturepub\.fr/vicky\-form\-la\-culotte\-vibrante\-qui\-fait\-polemique