La vidéo s’appelle « joue-là comme Toni Kroos ». Elle est très courte, 9 secondes, mais diablement efficace, et pour la comprendre, il faut revenir au match de samedi dernier entre la Suède et l’Allemagne. 1 partout dans les arrêts de jeu, la Mannshaft réduite à 10 est au bord de l’élimination. Vingt secondes à jouer, dernier coup franc excentré, la superbe frappe enroulée de Toni Kroos libère les allemands in-extremis. Dans ce cas précis, nous sommes sur une piste d’aéroport. Deux hôtesses de l’air à pied sont doublées par une voiture d’où s’échappe par la vitre une bouteille en plastique. L’une des jeunes femmes réalise alors le même tir enroulé que Toni Kroos, et la bouteille atterrit dans le véhicule. Même s’il s’agit manifestement d’un fake, on appréciera la jolie technique de cette hôtesse, de surcroît avec des talons hauts.