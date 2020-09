Vikash Dhorasoo dans 100% PSG : "J'ai souvent esquivé la poignée de main de Nicolas Sarkozy dans le vestiaire"

Ancien milieu offensif au PSG mais aussi au Milan AC et en Equipe de France, Vikash Dhorasoo, joueur à la personnalité atypique, a connu une carrière riche et mouvementée. Il se raconte dans la bande dessinée J’perds pas la boule (éd. Revival), co-écrite avec l’autrice et dessinatrice Emilie Gleason. A l'occasion de la sortie du livre, Pia Clemens et Eric Bastien l'ont reçu dans 100% PSG. L'occasion d'aborder plusieurs épisodes de sa carrière en lien avec le club de la capitale.

Sur son incroyable but contre l'OM en finale de la Coupe de France 2006

"[Mon meilleur souvenir de footballeur], c'est quand-même le but avec le Paris Saint-Germain contre l’OM. Je vis à Paris, j’ai joué au PSG. Les gens, quand ils me croisent dans la rue, me remercient pour ce but. Je suis content de l’avoir mis. Très content. D’ailleurs je ne m’en lasse pas ! Je me le remets tout seul, parfois. »

Sur la partie de cache-cache qui s'est jouée dans les vestiaires ce soir-là

« Tout le monde le sait : je suis plutôt de gauche au niveau politique. Nicolas Sarkozy était le Ministre de l’Intérieur, et quand-même très à droite pour moi. Il venait régulièrement dans le vestiaire puisque c’est un fan du PSG. Moi, je savais que si je le croisais, je devais lui serrer la main, donc j’ai souvent esquivé. Et ce soir-là, contre l’OM, il traînait un peu, il avait envie… Moi je suis allé saluer les supporters une dernière fois et quand je suis revenu, il m’a coincé avec les journalistes - de TF1, je crois. Donc on était filmé. Et il m’a dit « Ah Vikash ! Félicitations ! » Donc je lui ai dit bonjour, on a parlé deux secondes. Je suis quelqu’un de poli donc il était normal que je lui serre la main. Mais c’était rigolo. »

Sur sa première fois au Vélodrome, avec le club du Havre

« Denis Troch [alors entraîneur du Havre, et ex-entraîneur adjoint du PSG], c’est un spectacle, et c’est un mec qui a beaucoup compté dans ma carrière. Avant mon premier match avec Le Havre au Vélodrome, dans le vestiaire, il dit que dans le couloir, quand les deux équipes seraient alignées, le plus petit d'entre nous devrait crier « On est chez nous ! » Et il se trouve que le plus petit, c’était moi. C’était une façon de mettre la pression sur l’adversaire et, pour nous, de gagner dix centimètres sur le terrain. Donc voilà. On a quand-même perdu ! »

