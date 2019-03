Vikash Dhorasso : "Revenir au Havre AC ? J'en ai envie, mais..."

Le Havre - France

La 23ème cérémonie des majors du HAC s'est tenue ce mardi, au Théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Une cérémonie qui récompense les meilleurs "élèves" du centre de formation et de l'école de foot, garçons et filles, parmi plus de 350 jeunes, à la fois pour leur performances sur le terrain, mais aussi par rapport à leur attitude en dehors et à l'école.

De retour dans sa ville pour parrainer l'événement, Vikash Dhorasso s'est arrêté quelques minutes au micro de France Bleu Normandie, ce mardi, en direct dans l'émission Bienvenue au Club. L'occasion d'échanger quelques instants avec l'ancien milieu de terrain havrais, formé au HAC et passé par le PSG, Lyon ou encore le Milan AC.

"Pour être footballeur, pas besoin d'être cultivé, instruit. En revanche, pour la vie, c'est très important. On n'est pas sûr de devenir footballeur, mais on est sûr de continuer à être dans la vie"

Pour l'ancien international, cette cérémonie met l'accent sur une chose capitale : le fait qu'il est essentiel de fabriquer des hommes, et pas seulement des footballeurs :

"Revenir au HAC ? Ah oui, moi j'en ai envie. Mais je ne sais pas si ça se fera (...) Je souhaite le meilleur au HAC, avec ou sans moi"

Interrogé sur la possibilité d'un retour au HAC, un jour, Vikash Dhorasso n'a pas fermé la porte. Il affirme avoir une vie déjà bien remplie et des activités qui les passionnent, mais ne dit pas non :