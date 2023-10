Villarreal-Stade Rennais. Bruno Genesio : "On vient ici pour jouer notre jeu et ne pas avoir de regrets"

Le Stade Rennais a rendez-vous avec le "sous-marin jaune", le club espagnol de Villarreal, ce jeudi soir '21h) au Stade de la Céramique. Forts de leur victoire face au Maccabi Haïfa (3-0), qui les place en tête du groupe après la première journée, les hommes de Bruno Genesio peuvent prendre en cas de victoire six points d'avance sur leur adversaire du jour, présenté comme le favori du groupe F, mais qui s'est incliné par surprise chez les Grecs du Panathinaïkos il y a deux semaines.

ⓘ Publicité

Après la victoire dans le derby breton face à Nantes dimanche, les Rennais ont de quoi aborder la rencontre avec confiance. Bruno Genesio : "On a bien débuté la semaine avec le derby, c'était important de l'emporter. On a mis la manière, surtout en première mi-temps, même si c'était un peu moins bon en seconde. Maintenant on a deux matchs pour nous étalonner face à deux très bonnes équipes. En cas de très bon résultat ce jeud, ce ne sera pas un tournant, il restera 4 matchs. J'estime qu'on aura besoin de 10 points pour se qualifier. On affronte une équipe qui a l'habitude des matchs européens, qui a gagné la Ligue Europa (en 2021, NDLR) et fait une demi-finale de Ligue des Champions (en 2022, NDLR), on sait que ce sera une opposition très relevée. C'est toujours dur face aux équipes espagnoles. On a eu l'occasion avec Amine Gouiri de venir ici avec l'OL, ça avait été très très dur. Mais on a confiance en nos forces et nos moyens. (...) On vient ici pour jouer notre jeu à fond et ne pas avoir de regrets."

Le coach rennais pourra compter sur tout son groupe pour ce déplacement à Villareal. En conférence de presse, il a annoncé une possible rotation dans le onze, pour faire jouer la concurrence entre les joueurs.