Villas-Boas, entraîneur de l'OM: "On n'achète pas la créativité et la mentalité à la pharmacie"

Est-ce parce que son équipe est malade qu'André Villas-Boas pioche dans le champs lexical médical?

Amorphes la moitié du temps, ses marseillais, à réaction, n'avancent plus. Ils n'ont gagné qu'une seule de leurs sept dernières rencontres (2-0 face à Strasbourg) et viennent de contaminer leurs supporters: eux aussi sont malades devant les deux dernières prestations des olympiens, à Paris et à Monaco.

André Villas-Boas: "Pour moi, les solutions sont toujours dans le jeu."

Plus que les revers, c'est l'attitude qui ne plait pas. "Tu ne peux pas aller à la pharmacie et acheter la créativité, la mentalité, et la personnalité explique André Villas-Boas. Tu l'as dans ton cœur dès ta naissance, quand tu es enfant, ou tu ne l'a pas. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Quand tu fais une série négative, on ressort toujours les problèmes physiques, de la créativité... Et tu sors aussi les vrais problèmes, sur le jeu, les erreurs individuelles et collectives. Et en tant qu’entraîneur, c'est ce qui m'intéresse." Le technicien portugais cherche la solution, ça se sent et ça se voit: Il vient de changer quatre fois de système de jeu en deux matches. "Les mecs sont les mêmes que ceux qui sont arrivés en finale de la Ligue Europe (en 2017, perdue 3-0 face à l'Atlético Madrid). Et là, il n'y avait pas de problème avec la personnalité, le manque dégressivité et tout ça. Les résultats sont plus importants que la performance, mais pour moi les solutions sont toujours dans le jeu."

André Villas-Boas: "pour moi, les solutions sont toujours dans le jeu"

Deux matches cruciaux au Vélodrome

Très en colère, rarissime chez lui, à la mi-temps du dernier match à Monaco, alors que son équipe était menée 2-0, Villas-Boas sait que son équipe joue gros, même s'il ne veut pas forcément l'avouer, lors de ses deux prochains rendez-vous. Car l'OM, heureux et chanceux de voir qu'avec 16 points, il est toujours à portée de fusil de son objectif de podium, reçoit Lille et Lyon, deux concurrents pour le haut de tableau.

Les footballeurs de l'OM à l'entrainement, ce vendredi matin, à la veille de la réception de Lille © Radio France - Bruno Blanzat

Morgan Sanson: "En cas de résultats décevants (face à Lille et Lyon), on peut se mettre dans le ventre mou et galérer un peu plus."

Morgan Sanson:"Ces deux matches peuvent conditionner les prochaines semaines"

Un doublon à ne surtout pas manquer: _"_Ca peut conditionner les prochaines semaines est persuadé Morgan Sanson, pour qui de bons résultats peuvent nous donner un bon bol d'air ou, au contraire, en cas de résultats décevants, on peut se mettre dans le ventre mou et galérer un peu plus." Le milieu de terrain qui estime que l'OM peut repartir de l'avant à condition de trouver le remède à ses absences en début de rencontre. "C'est sûr que c'est plus compliqué de gagner des matches quand on joue une mi-temps sur deux. On doit se poser les bonnes questions et parvenir à trouver la solution car on ne pourra pas continuer comme ça, c'est sûr."

Lille en déplacement: 0 victoire en 5 matches!

On devrait savoir dès ce samedi si l'OM est sur le chemin de la guérison car les marseillais vont rencontrer ce qui, avec Paris, se fait de mieux actuellement en Ligue 1. Lille est très costaud ces derniers temps même si les dogues sortent bien moins les crocs en déplacement avec aucune victoire en 5 matches. "On va profiter que Lille n'ait pas de résultats positifs à l'extérieur. Ils ont une équipe assez jeune, peut-être que le premier but sera important prévoit Sanson. _A nous de jouer la-dessus et d'enflammer le match dès le début._" Sinon, le Vélodrome risque de râler voir de gronder. Pas le meilleur des remèdes pour retrouver la confiance et la victoire.

Equipe probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sakaï, Kamara, Alvaro, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson - Germain, Benedetto, Payet.