Vincent Bouget demande un conseil municipal extraordinaire sur la situation du Nîmes Olympique

Vincent Bouget, conseiller municipal et président du Groupe " Nîmes Citoyenne à Gauche", demande la convocation d'un conseil municipal extraordinaire sur la situation du Nîmes Olympique.

Le courrier est adressé à Jean-Paul Fournier le maire de Nîmes, ce jeudi. Et il commence par ces mots : "La situation de crise actuelle au Nîmes Olympique inquiète beaucoup de Nîmois. Alors que vous avez décidé de la vente du stade des Costières à la société NEMAU, c’est maintenant le centre de formation du club qui est menacé." La missive est signée Vincent Bouget, conseiller municipal et président du groupe "Nîmes Citoyenne à Gauche". Il réclame la convocation d'un Conseil municipal extraordinaire, pour évoquer la situation du club.

Non seulement le Nîmes Olympique vient de descendre en Ligue 2. Mais à cette relégation sportive s'ajoute une crispation depuis plusieurs semaines sur l'avenir du centre de formation du club de foot professionnel. "Après avoir déclaré vouloir fermer le centre, le président du Nîmes Olympique Rani Assaf semble vouloir prendre le contrôle de l’Association laquelle avait dit sa volonté de continuer à faire vivre la formation, obtenant des soutiens nombreux, des supporters et de collectivités", explique Vincent Bouget. La mairie, à plusieurs reprises, a discuté avec Rani Assaf, le propriétaire des Crocos, et avec les représentants de l'association Nîmes Olympique.

"Dans l’intérêt collectif, dans l’intérêt de tous les Nîmois, toute la transparence doit être faite sur cette situation. Quel projet sportif se dessine pour le Nîmes Olympique aujourd’hui ? Quel avenir pour le centre de formation ? Quelles garanties pour le club dans le dispositif voulu par le président… ?" Vincent Bouget, courrier adressé à la mairie de Nîmes

Vincent Bouget réclame la tenue d’un conseil municipal exceptionnel, "portant exclusivement sur cette question".

Vincent Bouget © Radio France - Jérôme Plaidi

à lire aussi La fin du centre de formation du Nîmes Olympique serait "la mort du club", selon Julien Plantier