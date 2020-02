Vincent Guérin, le plus titi des parisiens !

Paris, France

Ce jeudi dans 100% PSG, Pia Clemens recevait Vincent Guérin, l'ancien milieu de terrain du PSG dans les années 90. Il nous a raconté ses plus beaux souvenirs dans le club parisien et ce qu'il pense aussi de l'équipe actuelle. Retour sur les meilleurs moments de l'émission.

Vincent Guérin, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle clinique vous êtes né ?

"Rires... C’est pour ça que je suis le plus parisien des joueurs du Paris Saint Germain parce que je suis né à la clinique du Parc des Princes, bon après c’est un fait de jeu, moi je n'ai pas choisi c’est plus mes parents qui ont choisi évidemment, mais bon c’est comme ça et après, il y a eu le destin de faire une carrière professionnelle dans le foot et de la faire brillamment au PSG mais c’est vrai que je suis peut être le plus titi des parisiens !"

Vous êtes né à côté du Parc, est ce que quand vous étiez enfant vous étiez supporter de foot ?

"J’étais amoureux de deux équipes, il y avait Nantes mais surtout Nice, c’était une équipe qui avait les mêmes couleurs que le club dans lequel je jouais quand j’ai commencé le foot à Brie sur Marne, rouge et noir, et puis il y avait une bonne équipe à l’époque… "

A quel moment vous êtes passé du Rouge et Noir au Rouge et Bleu ?

"Le PSG j’étais pas spécialement fan, moi c’était Nice, et puis un jour, un de mes éducateurs m’a emmené à 12, 13 ans au Parc des Princes, c’était la découverte d’un nouveau maillot avec de nouvelles couleurs ! Quand on est enfant, quand on rentre dans un stade c’est colossal comme ambiance, on est happé par beaucoup de choses, je me souviens de Moustapha Dahleb qui était un joueur extraordinaire et qui faisait lever les foules."

Est-ce que vous l’avez ressentie cette ambiance colossale quand vous étiez joueur ?

"On a vécu des ambiances extraordinaires. Mes deux plus grosses ambiances ça a été les matches contre les clubs espagnols, il y a eu le Real Madrid, avec le fameux 4-1 au match retour après avoir perdu 3-1 à Bernabeu, et puis un an ou deux après, c’est Barcelone, on est en quarts de finale, et on élimine le Barça !"

Qui élimine le Barça ? Qui a mis le 2ème but ?

"C’est Vincent Guérin ! Mais je n’étais pas tout seul. Il y avait toute une équipe. C’est un but qui était important, c’était peut être pas le plus beau mais il était décisif. Et ces deux fois, j’ai eu l’impression que le Parc des Princes tremblait, il y avait une ambiance incroyable, c’était indescriptible, mais c’était toujours un peu le cas sur les matches européens, il y avait une sorte d’électricité au Parc, les supporters faisaient bloc avec nous, ils nous emmenaient, on les emmenait aussi, c’était vraiment le 12 ème homme et on partageait ces moments de victoires et d’allégresse vraiment ensemble."

Dans cette archive du 12 décembre 93, un journaliste vous demande ce qui fait objectivement la réussite du PSG au Parc des Princes et vous parlez de solidarité, de rage de vaincre… Est ce que vous avez le sentiment que l’équipe d'aujourd’hui du PSG a ce petit ingrédient en plus pour faire des merveilles ?

"Aaah c’est une question compliquée ! Si on se réfère au championnat et aux compétitions nationales, il n’y a aucun souci. Mais on juge surtout sur les compétitions européennes, c’était déjà le cas pour nous, parce que ce sont les plus grandes marches et c’est là qu’on est le plus attendus. Et malheureusement, c’est là que le bât blesse un peu Mais je pense que peut être, cette année… Il y a un garçon comme Idrissa Gueye par exemple, c’est un joueur qui a cette grinta, qui amène aussi une combativité qui n’était peut être pas exacerbée parmi les joueurs ou le collectif parisien, ça c’est un vrai plus. Sur les compétition européennes on est obligés d’avoir ça. Le talent, c’est une chose mais le talent ça ne suffit pas, il faut aller se vider les tripes, pas seulement un joueur mais un collectif, un effectif, et se mettre au diapason pour pouvoir faire les résultats que l’on attend."

On a le sentiment que ce qui manque c’est justement la grinta dont vous parliez, la rage de vaincre, est ce que ça c’est encore le cap à passer pour faire des folies ?

"Evidemment ! C’est ce qui a manqué sur les épisodes précédents… Quand on pense à Manchester United on se dit c’est pas possible ! Sur les années précédentes, il n’a pas manqué grand-chose, quand on dit pas grand-chose dans le foot c’est des petits détails, mais qui comptent énormément, et sur ces matches européens la différence est souvent faible entre deux équipes, il faut aller chercher autre chose. C’est peut-être ce que l’on va avoir sur le match de Dortmund, car je pense que le Paris Saint Germain a vraiment les armes pour gagner la Ligue des Champions."