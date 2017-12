La relation entre l'AS Nancy Lorraine et ses supporters s'est encore un peu dégradé lors du match qui a opposé le club au chardon au Paris FC. Une rencontre perdue par les Nancéiens 1-0 et marquée en tribunes par plusieurs banderoles hostiles au club.

Interrogé à ce sujet, l'entraîneur Vincent Hognon a appelé à l'union autour du club :

Si on veut avancer, on a besoin de tout le monde, y compris du public [...] L'année 2017 a été très mauvaise pour le club, je l'entend. Mais qu'est ce qu'on fait ? Il faut avancer [...] On ne va pas pleurer sans arrêt. Ca suffit de pleurer, il faut travailler, avancer, être tous solidaires. Je comprends qu'ils soient déçus les supporters mais en même temps, on a besoin de soutien [...]On ne va pas jouer la montée, il faut l'intégrer. Ceux qui ne l'ont pas intégré, ils ne sont pas lucides."