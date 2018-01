Il sera concentré jusqu'au bout de sa mission, même si celle-ci doit s'arrêter ce vendredi. En conférence de presse avant la réception de Sochaux pour la 22e journée de Ligue 2, l'entraîneur nancéien Vincent Hognon s'est montré accrocheur et motivé.

Un entraîneur surpris de se retrouver à la Une de l'Est Républicain qui titrait "ASNL : Hognon sous la menace" et annonçait que le match face à Sochaux serait "sans aucun doute" le dernier de l'entraîneur nancéien. "J'ai fait la première page dans le journal, je suis content, il ne se passe vraiment rien dans le monde" a ironisé le coach en préambule.

Vincent Hognon a voulu protéger ses joueurs tout en les mettant devant leurs responsabilités :

Moi, je ne vois pas de joueurs qui trichent. Il y a des joueurs en difficulté, de confiance et d'autre chose. Je fais du mieux possible avec. On essaye de leur donner beaucoup de choses, en les secouant, en leur donnant de la confiance parce qu'on ne peut pas faire que taper sur les gens. Ca ne marche pas comme ça."