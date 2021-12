Vincent Hognon, nouvel entraineur du GF38 : "je meurs d'envie" de retrouver le championnat de Ligue 2

Après plusieurs expériences en tant que joueur et entraineur à Metz et Nancy notamment, et une parenthèse de quelques mois au Luxembourg, Vincent Hognon, 47 ans, débarque au Grenoble Foot 38, 16e du championnat, avec la mission de remonter au classement.

"Quelqu'un de jeune, qui peut nous accompagner sur la durée, quelqu'un qui connait bien le championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1, et qui soit ouvert sur les langues" : Max Marty, manageur général du GF38, résume en quelques mots le profil recherché après la mise à l'écart de l'entraineur Maurizio Jacobacci.

Vincent Hognon et Max Marty © Radio France - Lionel Cariou

Max Marty Copier

"Vincent cochait toutes les cases" conclut Max Marty. "Je meurs d'envie ! renchérit Vincent Hognon, 47 ans, fraichement nommé au poste d'entraineur du club grenoblois. J'avais envie de retrouver les terrains, de retrouver le championnat de France de Ligue 2 (...). Ça fait un moment (que) je cherche un endroit pour m'épanouir" détaille-t-il lors de la conférence de presse de présentation organisée ce jeudi au Stade des Alpes. Le Lorrain avait quitté le FC Metz où il était adjoint à l'automne 2020, avant de rejoindre quelques mois plus tard le club luxembourgeois du FC Swift Hesperange en tant qu'entraineur principal.

"Je suis quelqu'un de positif"'

Vincent Hognon dit avoir la volonté de "construire quelque chose sur la durée". Mais il va devoir d'abord gérer l'urgence : car le prochain match du GF38 est prévu le 8 janvier prochain, dans à peine 10 jours, contre l'AJ Auxerre (19 heures au Stade des Alpes). Pour remonter au classement et prendre ses distances avec la zone de relégation (Grenoble est 16e de Ligue 2), le nouvel entraineur compte "créer une dynamique positive. À partir du moment où il y a de la qualité, si on arrive à mettre les joueurs en confiance et en forme, ça remontera tout naturellement."

Vincent Hognon, le nouvel entraineur du GF38 Copier

"Je vais évidemment rencontrer les joueurs le plus vite possible, poursuit Vincent Hognon, pour discuter, échanger, voir ce qui n'allait pas sur que la première partie de saison, voir ce que eux pourraient faire de plus. Quant on est 16e et qu'il y a du potentiel, il faut absolument faire plus et mieux. Je le répète : il y a de la qualité dans ce groupe. Et le principal chantier c'est de redonner confiance, être dans une dynamique positive... parce que je suis quelqu'un de positif."