Vincent Pajot dans le Debrief : "Ca a été difficile de revenir mais je suis apte à aider l'équipe"

Le milieu de terrain de l'ASSE Vincent Pajot est venu dans les studios de France Bleu donner de ses nouvelles un mois après son violent choc à la tête recu sur la pelouse de Bastia le 4 mars dernier. Regard tourné aussi vers la réception de Nantes et la fin de saison.

Sa santé et le choc à Bastia

Ça va très bien, j'ai repris aujourd'hui avec le groupe. Je suis en pleine possession de mes moyens. J'ai le feu vert pour refaire des duels. C'est cool ! C'est reparti, le foot est un sport de duel alors il va falloir mettre le bleu de chauffe. Le club m'a épaulé. Ça a été compliqué les premiers jours, le docteur m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Je pensais que c'était une situation anodine mais c'était un peu plus compliqué que prévu. Ce break a été nécessaire. Je pensais pouvoir reprendre mais je me suis rendu compte que je n'étais pas apte. Ne serait-ce qu'un footing, c'était assez compliqué. Avec du recul ça a été difficile de revenir. Je me sens prêt même si j'ai eu une longue absence. Ca peut être un peu compliqué physiquement mais en tout cas je n'ai pas d'appréhension. Je me sens apte à pouvoir aider l'équipe.

La place de Loïc Perrin dans le groupe

L'histoire de son contrat c'est une situation délicate. En tout cas on espère qu'il va rester longtemps à Saint-Étienne parce que c'est le joueur emblématique du club. On sent directement qu'il est à part : c'est un mec excellent, c'est un coéquipier formidable. Quand on est sur le terrain on est rassuré de l'avoir derrière nous. C'est "l'homme parfait" ! Quand il prend la parole il apporte les mots justes pour nous toucher. Il est exemplaire sur le terrain. Par les gestes et les faits il arrive à nous pousser vers le haut.

L'ASSE, le club, les supporters

Ca m'a surpris en signant à Saint-Étienne cet engouement. Où qu'on soit il y a un supporter stéphanois. Même ma mère est supportrice de l'ASSE ! Je ne le savais pas avant de signer ! Donc elle était doublement fière.

La réception de Nantes dimanche

Ça sera le démarrage du sprint. Nantes sur la 2e partie de saison est beaucoup plus intéressant. C'est une équipe qui gagne énormément de duels, qui court beaucoup, qui est compliquée à jouer. Ce sera un beau match. Pour moi il y a un esprit derby ! Rennes-Nantes on avait les dents longues ! Avec Jordan (Veretout) on en parle souvent parce qu’on s'est titillé les chevilles pendant certains derbies. En jeunes on est formaté comme ça : contre Nantes il faut gagner. C'est un niveau en dessous de Saint-Étienne - Lyon mais il y a un esprit derby.

La fin de saison et l'objectif européen

On a un calendrier avec des adversaires directs. Mais c'est aussi compliqué que de jouer des équipes qui jouent le maintien. Ce sera à nous de faire le job. Les meilleurs seront européens. Une saison sans Ligue Europa ? Ce serait une grosse déception. On a envie de jouer tous les ans la Coupe d'Europe et à Saint-Étienne encore plus avec l'engouement qu'il y a.