Vingt-deux sportifs de haut niveau vont représenter la Normandie

La région présidée par Hervé Morin vient de lancer sa Team Normandie : 22 des meilleurs sportifs normands pour représenter les couleurs de la région, lors des prochaines compétitions et en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020.

Ils sont âgés de 16 à 33 ans et font partie des plus grands espoirs du sport français. Vingt-deux normands viennent d'être sélectionnés pour porter fièrement les couleurs de leur région lors des différentes compétitions auquelles ils prendront part prochainement. Objectif final : atteindre ou se maintenir au plus haut niveau afin de se qualifier pour les JO de Tokyo en 2020. Ils deviendraient alors les ambassadeurs de la Normandie à l'occasion de la plus prestigieuse des compétitions mondiales. En contrepartie et d'ici là, les sportifs retenus seront aidés financièrement et en terme de communication et de logistique. La Normandie a sollicité 70 ligues sportives afin de constituer la "Team Normandie".

Reportage de Bertrand Queneutte :

ECOUTEZ : Logan Fontaine, Maeva Danois et Hervé Morin avec Bertrand Queneutte Copier

Les 22 sportifs de la "Team Normandie" :