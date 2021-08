Violences à l'Allianz Riviera : Dimitri Payet a été entendu

Quelles sanctions après les débordements lors du match de Ligue 1 entre Nice et Marseille dimanche soir à l'Allianz Riviera ? On devrait le savoir dans les heures qui viennent. Du côté des joueurs, et des entraineurs, la commission de discipline se réunit ce soir à 18h. Les deux clubs vont devoir s'expliquer au suejt de certains gestes, notamment les doigts d'honneur répétés du défenseur olympien Alvaro Gonzalez en direction de la Populaire Sud en tribunes.

Un premier supporter niçois pourrait rapidement comparaître

Mais certains supporters aussi pourraient être sanctionnée. L'un d'entre eux est toujours en garde à vue, soupçonné de s'en être pris à Dimitri Payet après être entré sur le terrain. Le milieu de l'OM a d'ailleurs été entendu par la justice sur cet épisode précis hier. Plusieurs autres investigations sont en cours actuellement sur d'autres faits isolés durant cette soirée agitée mais sans aucune interpellation pour le moment. Pendant ce temps, des travaux sont en cours à l'Allianz Riviera avec l'installation à venir d'un filet de sécurité devant la tribune concernée pour protéger les joueurs d'éventuels projectiles.