Violences dans le foot amateur du Calvados : “il faut faire un exemple” - président du District

C’était un banal match de deuxième division de district : Bieville-Beuville contre l’Entente de la Vallée de l’Orne (May-sur-Orne) dimanche dernier. Une arbitre assistante a été prise à partie (insultes, crachats au visage) pour ne pas avoir signalé un hors-jeu. Elle officiait en tant que bénévole pour le club visiteur, son équipe venait d’égaliser et un joueur de Bieville-Beuville n’a pas admis sa décision. Cette sexagénaire, prénommée Martine, est encore choquée par ce qu’elle a vécu.

J'ai eu très peur. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit “il vient pour me taper dessus”. Psychologiquement, c'est très dur. C'est incompréhensible, si on joue au foot c'est pour se vider la tête de la semaine, c'est un loisir ! - Martine, arbitre assistante lors du match Biéville-Beuville - Entente de la Vallée de l’Orne

Bertrand Voisin, le président du district du Calvados, veut laisser la commission de discipline prononcer des sanctions qu’elle jugera adaptées sur ce match en particulier. Mais d’un point de vue plus général, il affirme qu’il va sans doute falloir “faire un exemple” pour que les clubs parviennent à calmer leurs joueurs ou supporters dans certains stades.

Bertrand Voisin : Pour ce match, notre commission de discipline sportive va reconstituer tous les puzzles, rassembler tous les documents nécessaires pour pouvoir juger. C'est une affaire très importante et très grave. Les arbitres encore pris à partie, cela nous gêne énormément.

France Bleu : Face à de tels faits, qui sanctionner ? Uniquement le joueur responsable ou son club au sens plus large ?

Bertrand Voisin : Moi, je, en tant que président de district, je ne peux pas vous donner de sanction puisque ce n'est pas moi qui juge, mais une commission sportive et discipline. Mais je pense que les sanctions seront fortes parce qu'il y a besoin de faire un exemple à un moment ou un autre. Nous avons des barèmes fédéraux que nous sommes obligés d'appliquer. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir aggraver ces barèmes pour faire un exemple. Je ne sais pas si ce sera sur ce match-là ou sur le prochain match, que j'espère n'arrivera pas. Mais malheureusement, on s'aperçoit que tous les week end il y a des violences verbales et je crois qu'il faut que ça cesse.

Cinq clubs problématiques

France Bleu : Vous avez le pouvoir de sanctionner des joueurs via des suspensions. Mais parfois, ces violences viennent des spectateurs. Est ce que vous avez le pouvoir d'agir là dessus ?

Bertrand Voisin : Malheureusement non. Nous, le seul conseil qu'on peut donner aux clubs, c’est ce qu'on appelle la police des terrains. Ce sont les clubs eux-mêmes qui sont un petit peu responsables de leurs spectateurs. Nous avons une commission citoyenneté que j'ai mise en place il y a un an. Nous allons intervenir dans les clubs qui sont problématiques.

France Bleu : Qui compose cette commission citoyenneté et est-ce qu’elle va prononcer des sanctions ?

Bertrand Voisin : Des bénévoles, des présidents de club, des gens qui connaissent bien les règlements et un peu le juridique aussi, puisque à l'intérieur de cette commission, nous avons mis un gendarme en retraite. Il y a cinq clubs problématiques dans le département sur les 160 du district. Je ne vais pas les citer mais cette commission va faire de la prévention, dans un premier temps. Mais si on voit que régulièrement ces clubs sont toujours appelés en commission de discipline, alors il pourrait y avoir des sanctions.

France Bleu : Est ce qu'il vous arrive parfois d'aller dans une mairie pour dire “votre club nous pose problème, il est temps d'agir” ?

Bertrand Voisin : Justement, cela n'a jamais été fait. Donc cette commission citoyenneté ne va pas seulement rencontrer les dirigeants du club, mais aussi les élus locaux pour qu'ils aident aussi un peu le club, faire des efforts pour laisser les arbitres faire leur travail. Un travail ingrat mais indispensable.