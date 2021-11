Violences durant le match Alès-Beaucaire : un joueur alésien se prend un coup de poing en plein visage

Ce samedi 6 novembre, une scène de violence a éclaté lors du derby régional Alès-Beaucaire. Alors qu'une série de décisions de l'arbitre était contestée des deux côtés, un dirigeant du stade beaucairois a pénétré sur le terrain et a frappé Theo Peyrard, un joueur de l'OAC de 23 ans en plein visage.

L'acte a surpris tout le monde, aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Et la réaction du joueur a été exemplaire selon son coach Stéphane Saurat : "_Il n'a rien fait, il n'a pas essayé de riposte_r, ce qui aurait pu empirer les choses".

Le jeune homme a même continué le match jusqu'au bout avant de filer aux urgences. Verdict : il a une fracture du nez.

Les tensions peuvent être récurrentes entre les deux clubs, tous deux en tête du classement du championnat N3 en Occitanie. Mais un acte d'une telle violence est vraiment très surprenant selon le coach alésien : "Normalement, ça n'arrive jamais à notre niveau. Certes, il y a une rivalité sportive entre Beaucaire et Alès mais jamais d'agressivité."

le président du Stade Beaucairois Xavier Mouret condamne fermement cet acte :

Ce geste n'est pas du tout cautionné. C'est un acte isolé qui ne représente pas notre état d'esprit. Nous sommes un club avec une grosse implication sociale, nous faisons beaucoup de prévention de la violence. Forcément quand ça nous arrive, c'est choquant et on réalise que personne n'est jamais à l'abri de voir ça arriver chez soi. Il y aura des suites et des décisions prises en interne. Xavier Mouret, président du Stade Beaucairois 30.