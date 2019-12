Vire éliminé au 8e tour de la coupe de France de football par Versailles (3-0)

Vire, France

Les espoirs virois de 32e de finale de Coupe de France ont vite été douchés par l'équipe de Versailles dimanche 8 décembre. Emmené par leur attaquant prolifique Johanne Akassou, auteur des 3 buts de la partie, les franciliens ont rapidement dominé l'AF Virois. Pourtant, les deux clubs jouent dans la même division, en National 3.

Vire aurait pu ouvrir le score à la 4e minute mais la frappe d'Arthur Dallois a terminé sur le poteau du portier versaillais. Les calvadosiens n'ont plus eu d'occasions aussi franches et ont encaissé trois buts aux 8e, 25e et 67e minutes.

Des supporters déçus mais fiers du parcours de leur équipe

Malgré le score, quelques jeunes ont tenter de réchauffer l'ambiance du stade Pierre Compte comme Nicolas, venu de Lyon avec des copains pour voir son ami Arthur Dallois. "Il y a de la déception mais on est là pour encourager nos virois et même s'il y a 3-0, on est présent et énormément fier, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça à Vire !"

Des supporters lors du match de Coupe de France Vire-Versailles le dimanche 8 décembre 2019 © Radio France - Marcellin Robine

Le président de l'AF Virois Christophe Lécuyer est lui aussi très reconnaissant envers ses joueurs : "Je leur avais dit avant le match que quoi qu'il arrive, j'étais fier d'eux parce qu'ils ont permis au club de connaître un 8e tour de Coupe de France, ce que Vire n'avait plus connu depuis 18 ans. Evidemment, on aurait aimé renouer avec un 32e de finale, ça n'est plus arrivé depuis 1992. Ça ne sera pas pour cette année mais quand vous faîtes un parcours en coupe, vous avez envie de recommencer l'année prochaine. Donc on s'appuiera sur cette expérience pour revivre une épopée."

Avant cela, il y aura la reprise du championnat de N3. Vire a plusieurs matchs de retard et pointe à la 12e place du classement. Prochaine rencontre à domicile face à Saint-Lô le week-end prochain.