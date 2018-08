Vire, France

Il y a les grands noms illustres et les événements qui ont marqué notre vie : la victoire en finale de la Coupe du monde le 15 juillet fait assurément partie de la deuxième catégorie pour bon nombre d'entre nous ! Alors, pourquoi pas une rue pour garder une trace de l'événement ? Le maire de Vire, Marc Andreu-Sabater en a eu l'idée rapidement : "Mon prédécesseur avait fait le choix avec son équipe de donner le nom d'une rue qui s'appelle la rue du Mondial 1998, donc forcément quand on a ces antécédents à Vire, on se pose la question de baptiser une rue Mondial 2018 !"

Vire a déjà sa rue du Mondial 1998

La difficulté maintenant est de trouver la rue. L'élu n'est pas favorable au fait de rebaptiser un axe déjà existant, les riverains étant généralement attachés à leur adresse. Reste à attendre la création d'une nouvelle rue, "en sachant que nous avons d'autres demandes de nos concitoyens et des élus" précise Marc Andreu-Sabater : "Je pense à Simone Veil par exemple ou à François Mitterrand. Il faudra d'abord voir avec l'équipe municipale, ce que nous n'avons pas encore eu le temps de faire. Nous devons donc mener une réflexion générale sur les mois et les années à venir." Encore un peu de patience, et puis on est champion pour la vie...