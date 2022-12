Vire-SM Caen - Stéphane Moulin : "Je n'ai pas envie qu'on fasse un match amical"

Le SM Caen doit reprendre la compétition officielle par un déplacement à Vire ce samedi lors du 8e tour de la Coupe de France. Le match, reporté en raison d'une non homologation de tribune provisoire du Stade Pierre Compte, devrait se tenir ce samedi... si le froid ne congèle pas trop la pelouse de l'AF Virois. Les employés municipaux ont tout fait ce vendredi pour que le terrain soit praticable.

ⓘ Publicité

"J'ai vu une photo du terrain enneigé hier ou avant-hier (mercredi). Cela dépendra de l'état du terrain. Il faudra de toute façon s'adapter. C'est la règle, comme d'habitude. Si le terrain est difficile, il le sera pour les deux équipes," relativise le coach caennais Stéphane Moulin.

Les inconnus sont nombreux pour le SM Caen. Le club de foot normand depuis le report du match a coupé avec la trêve internationale avant de reprendre il y a quinze jours et d'enchaîner par un stage cette semaine aux Sables D'Olonne. La préparation raccourcie de neuf jours en raison de ce report peut-elle jouer ? La réponse à ces interrogations se trouvera sur le terrain ce samedi estime le coach caennais. Mais il est hors de question de galvauder le rendez-vous de la Coupe prévient Stéphane Moulin. "On va là-bas pour se qualifier, je n'ai pas envie qu'on fasse un match amical et j'espère que notre niveau de motivation sera aussi important que le leur."

Pendant la trêve liée à la Coupe du Monde, l'AF Virois a poursuivi son championnat de National 3 et repris la tête du classement tout en concédant sa première défaite de la saison. Cette différence de préparation n'inquiète pas Quentin Daubin.

"Je pense que cela ne change rien parce qu'on a bien travaillé pendant deux semaines, souligne le milieu de terrain caennais. On a eu le temps aussi de récupérer physiquement. On a fait aussi une opposition contre les Sables et parfait nos automatismes."

Son coach veut un niveau d'engagement au moins identique à celui des amateurs virois. Quentin Daubin là encore ne nourrit aucune crainte sur le sujet. "Ce sont des joueurs qui sont passés dans des centres de formation et qui ne sont pas passés loin du monde professionnel. Ils veulent aussi se comparer au monde professionnel donc ils seront motivés à 300% et c'est à nous d'être motivés autant qu'eux. On ne peut pas l'être moins qu'eux sur un match de Coupe de France. C'est là que la différence peut se faire et c'est là que réside le piège. Mentalement, il faut être aussi prêt et déterminés que pour un match de championnat. Par rapport à ça on est près et on ira au combat demain (samedi)."

Le Groupe Caennais

Le Stade Malherbe Caen verra son secteur défensif diminué et largement remanié. Il devra se passer de ses trois suspendus (Ali Abdi, Emmanuel Ntim et le capitaine Romain Thomas) et composer avec les blessés (Johann Obiang touché au mollet et Adolphe Teikeu, malade). Mohamed Hafid sera également absent au milieu de terrain.