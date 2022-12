Vire-SMC : l'AF Virois finalement qualifié pour le 32ème contre Nantes

C'est l'épilogue -on l'espère- d'un 8ème tour de la Coupe de France plein de rebondissements entre l'AF Virois et le stade Malherbe de Caen. Ce mardi , le club de football amateur a fait savoir de façon humoristique qu'il remportait finalement sur tapis vert le match, joué le 21 décembre et remporté sur la pelouse (0-3) par le Stade Malherbe.

Le match avait été reporté une première fois en novembre à cause d'une tribune jugée non conforme par cette même FFF. Toujours au stade Pierre Compte de Vire le 17 décembre, il avait été reporté une deuxième fois en raison des conditions climatiques. Le terrain était gelé et complètement impraticable. Il avait finalement pu se joueur le mercredi suivant et s'était soldé par une victoire sans appel du club professionnel. Mais la Fédération s'était étonnée -logiquement- de la présence sur la feuille de match et de l'entrée sur le terrain de Dieudonné Gaucho Debohi. Le milieu de terrain, positionné défenseur, était en effet sous le coup d'une suspension. Une erreur admise par le Stade Malherbe et qui étonne de la part d'un club professionnel.

C'est donc l'AF Virois qui affrontera Nantes, le tenant du titre, le samedi 07 janvier à 18h. Et ironie du sort, le match pourrait se joueur dans l'enceinte du Stade Malherbe éliminé sur tapis vert, à d'Ornano.