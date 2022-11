Le 8e tour de Coupe de France entre Vire et le SM Caen reporté au 17 décembre

La rencontre entre l'AF Virois (N3) et le SM Caen (L2) est reportée au 17 décembre par la Fédération française de Football. C'est ce qu'a annoncé le site de la FFF avant finalement de ne plus rendre accessible son communiqué.

Le report a été annoncé par la Fédération sur son site avant que l'article ne soit rendu inaccessible - Capture écran

A l'origine de ce report, un souci d'homologation d'une tribune provisoire de 600 places dans le Stade Pierre Compte à Vire. Son installation avait pourtant été validée dans un premier temps avant finalement d'être jugée non conforme par les instances de la fédération comme l'a expliqué sur notre antenne ce vendredi matin le président de l'AF Virois Christophe Lécuyer .

Réunie en urgence ce vendredi midi, la commission d'organisation de la Coupe de France semble avoir donc décidé de reporter le match à la veille de son déroulement. Près de 3600 spectateurs étaient attendus pour cette rencontre entre les deux clubs du Calvados. Ce ne sera pas non plus sans poser un problème de calendrier au SM Caen, obligé de reprendre plus tôt que prévu la compétition après la trêve internationale. Le club de football caennais avait déjà bouclé un programme de préparation et de matchs amicaux pendant cette période.