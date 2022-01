Virginia Torrecilla, la résurrection : l'ancienne montpelliéraine sur un terrain après avoir vaincu le cancer

Ancienne milieu de terrain de la Paillade, repartie à Madrid il y a deux ans, Virginia Torrecilla était dans le groupe pour une demi-finale de Supercoupe d'Espagne remportée par son équipe, ce jeudi, plusieurs mois après une opération du cerveau et un long traitement.

Vingt mois après après avoir été opérée en urgence d'une tumeur au cerveau, et au terme d'un long combat contre la maladie, Virginia Torrecilla a remis son nom sur une feuille de match et rechaussé les crampons pour une rencontre officielle.

Ce jeudi, l'espagnole de 27 ans, passée par Montpellier entre 2015 et 2019 et qui avait disputé la Coupe du Monde en France, il y a plus de deux ans, était sur le banc pour la demi-finale de la Supercoupe de son pays, face à Levante.

La jeune femme n'est pas entrée en jeu, mais sa formation, qui l'a soutenue durant tous ces mois de combat, s'est qualifiée pour la finale (2-3). Sa présence a redonné le sourire à tous ses fans et plus généralement à l'ensemble du football espagnol, alors que Virginia Torrecilla n'a jamais abandonné le sien malgré l'épreuve.

Celle qui poste régulièrement des photos et donne de ses nouvelles sur son compte Instagram, a été championne d'Espagne avec le FC Barcelone à trois reprises, avant de signer pour le club héraultais puis de regagner son pays et le club de la capitale.