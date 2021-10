Vitorino Hilton, ancien capitaine de Montpellier, n'exclut pas de rejouer

Ces derniers jours, Vitorino Hilton avait posté un message énigmatique sur ses réseaux sociaux : "à la recherche d'un nouveau club". Tous les supporters du MHSC s'étaient alors demandés si leur ancien capitaine allait reprendre du service. Invité de 100% Paillade, ce lundi, le brésilien s'est expliqué : "ça peut vouloir dire plein de choses : entraîneur, joueur, on ne sait pas (rires). L'envie de jouer a toujours existé. Le choix de mettre un terme à ma carrière, c'était surtout des décisions privées. La priorité du moment, c'est ma famille".

A 43 ans, Vitorino Hilton a donc toujours envie de fouler les pelouses et ne ferme pas la porte totalement. D'ailleurs, le brésilien a récemment reçu des offres : "pas mal du Brésil, mais aussi en France et même en Ligue 1, avec un ancien coach du MHSC (rires)".

Le sud américain s'est en effet vu proposer un contrat par le Stade Brestois de Michel Der Zakarian, fan du joueur, le dernier jour du dernier mercato.

Une proposition finalement refusée par Vitorino Hilton qui, à ce moment là, ne pouvait en accepter qu'une seule, mais qui n'est jamais arrivée, celle du MHSC : "C'est la décision club, je l'ai acceptée, la vie continue, on regarde plus loin".

Après mûre réflexion, le jeune retraité a ainsi choisi de privilégier la stabilité familiale et l'épanouissement de ses enfants, scolarisés à Montpellier, déclinant les multiples sollicitations malgré une envie débordante de poursuivre une carrière hors du commun.

Pour autant, si ce monument de la Paillade "profite de la vie" désormais, notamment à coup de voyages qu'il n'a "jamais pu faire" avec sa femme et ses enfants, il se dit "prêt à tout" et entretient la même hygiène de vie et la même rigueur, par plaisir et au cas où : "C'est plus fort que moi, je me lève à 5h et demi du matin et je suis non-stop jusqu'à 23h".

En attendant, il officie également sur la chaîne de télévision Prime Vidéo de Amazon, qui diffuse l'essentiel de la Ligue 1, comme consultant. Et pour l'heure, l'homme aux 512 matchs de Ligue 1 a repoussé à plus tard une éventuelle apparition dans l'organigramme du MHSC, offerte par Laurent Nicollin : "Quand il me l'a proposé, dans ma tête, j'étais encore joueur".

Un Hilton peut en cacher un autre

Si Vito ne reprend pas du service, son fils âgé de 15 ans reprendra peut-être le flambeau : "il joue actuellement à Monferrier, en U15, il évolue au milieu. Je lui ai dit de jouer devant, de marquer des buts, de faire courir les attaquants (rires). En faire son métier ? Il le souhaite. Après, on sait que c'est très dur. La concurrence est immense".

Fierté d'un père qui aurait rêver de jouer avec son fils : "si mon fils était né à la place de ma fille, il aurait 19 ans, j'aurais peut-etre joué avec lui ".