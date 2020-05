Vitorino Hilton : "La Paillade est dans mon coeur, le maillot de Montpellier sera mon dernier"

Invité de 100% Paillade, sur France Bleu Hérault, l'emblématique capitaine du Montpellier Hérault s'est longuement confié. Il a évoque son parcours, son amour pour le MHSC, son avenir, ses ambitions toujours grandes et a livré de belles anecdotes.

Vitorino Hilton est en Europe depuis 2001 et à Montpellier depuis 2011

Au club depuis neuf saisons, Vitorino Hilton veut en vivre une dixième et dernière avec le MHSC ! Le capitaine de la Paillade, âgé de 42 ans, est catégorique et espère bien convaincre ses dirigeants, avec qui il discutera à la fin du mois, de lui faire confiance pour une année supplémentaire en Ligue 1, comme défenseur et capitaine de la formation entraînée par Michel Der Zakarian.

Invité de l'émission 100% Paillade, ce vendredi, le brésilien s'est longuement confié auprès de Bertrand Queneutte et de notre consultant Geoffrey Dernis. Il a évoqué ses envies, la saison écoulée, son parcours, et notamment ses différents clubs en Europe (Genève, Bastia, Lens, Marseille et Montpellier), mais aussi le mercato à venir.

L'émission est à revoir en intégralité, en cliquant ici.

EXTRAITS