Vitorino Hilton, monsieur 450 matchs en Ligue 1

Il n'a manqué que deux matchs cette saison avec Montpellier (contre Nîmes et Guingamp à l'aller). À 41 ans, Vitorino Hilton impressionne toujours le public, ses coéquipiers, son entraîneur, son président et le championnat de France. D'ailleurs le défenseur brésilien vient de marquer un peu plus de son empreinte la Ligue 1. Samedi soir à Strasbourg, il est devenu le joueur étranger le plus capé de la histoire du championnat avec 450 matchs disputés. Il devance Delio Onnis au nombre d’apparitions en première division.

Vers une prolongation ?

En fin de contrat à la fin de la saison, le défenseur pailladin pourrait prolonger encore l'aventure au Montpellier Hérault. Arrivé en 2011 en provenance de Marseille, Hilton est avec Souleymane Camara l'un des deux rescapés de la saison du titre de champion de France (20011-12) à encore jouer au MHSC.

"Je verrai bien. Je me sens très bien, j'ai envie de continuer. Aujourd'hui, ça ne dépend pas que de moi. Physiquement franchement je suis encore bien et des fois je me demande comment je fais. Certains estiment que je vais moins vite sur le terrain mais moi je prends des raccourcis."

Le bilan de Vito en Ligue 1

Voici le détail des 450 rencontres de Ligue 1 disputées par Vitorino Hilton avec ses différents clubs.