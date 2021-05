Vitorino Hilton (Montpellier) : "Si ça doit se finir comme ça, tant pis pour moi"

A Nantes, ce dimanche, le défenseur de Montpellier Vitorino Hilton ne sait pas s'il jouera son dernier match avec la Paillade et s'il disputera le dernier match de sa longue et belle carrière. Le capitaine brésilien s'est confié, ce vendredi, en conférence de presse.

A 43 ans, Vitorino Hilton est en fin de contrat. Mais est-il en fin de carrière ? Pour l'heure, la réponse n'a été donnée et officialisée par personne. Le joueur a fait part de son envie de continuer l'aventure, mais le club n'a pas livré sa position. Une réunion devrait se tenir prochainement, elle n'est pas encore programmée. Vitorino Hilton va donc jouer face à Nantes puis partir en vacances, avant de revenir le 28 juin pour les trois derniers jours de contrat. A moins que les lignes bougent, d'ici là.

Avez-vous l'impression de jouer votre dernier match, face à Nantes ?

"Nantes, c'est le dernier match de la saison. On va essayer de bien finir. Après, on verra bien. Cela ne tient pas qu'à moi. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai envie de continuer. Tous les footballeurs qui ont fait de longues carrières aimeraient bien finir devant leur public. Si ça se termine comme ça, ce sera vraiment dommage. C'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas. Mais si ça doit se finir comme ça, tant pis. Tant pis pour moi (...) Je vais être jugé par rapport à mon âge. Mais le seul truc que j'aimerais, c'est finir ma carrière devant les supporters, vu toutes les années passées au club. Mais si le club décide que ça doit s'arrêter, alors voilà, ce sera fini (...) Pour l'instant, on n'a pas discuté. Dès lundi, on est tous en vacances. Le 28, c'est la reprise. Je serai là le 28, parce que je suis sous contrat jusqu'au 30 juin"

Jouerez-vous à fond, contre Nantes ?

"On est tous impliqués, on veut finir huitièmes. On va faire un match avec beaucoup de sérieux, même si c'est le dernier. On aura le temps de se reposer après. Certains vont partir en sélection, d'autres partiront en vacances. On va tout donner pendant 90 minutes, pour finir huitième, pour se dire qu'on a fait une belle saison, quand même. Et puis c'est le dernier match du coach, on sait qu'il ne reste pas, ce serait bien de finir avec une victoire pour lui."

Quel message pour Michel Der Zakarian, avant de vous dire "au revoir" ?

"On a passé quatre belles années ensemble, c'est beaucoup, c'est celui avec lequel j'ai passé le plus de temps. Je le remercie pour sa confiance. Pour ces matchs où j'ai pu jouer comme titulaire. J'ai essayé d'être un exemple, dans la vie de tous les jours. Je pense que la confiance qu'il m'a accordée, j'ai tout fait pour l'obtenir. Je suis fier de faire partie de son histoire comme joueur. Je lui souhaite que de bonheur pour la suite. Je ne fais pas de classement, mais il fait partie des entraîneurs que j'ai apprécié énormément. J'ai beaucoup de respect pour Michel, je le garde parmi mes entraîneurs préférés. Il a un caractère particulier, mais avec moi, toujours le bon discours. Jamais de soucis"

Quel regard portez-vous sur Matheus Thuler, futur défenseur de la Paillade ?

"Je le connais, je l'ai vu jouer quelques matchs. Il joue à Flamengo qui est mon club de coeur, donc je regarde souvent. J'ai déjà échangé avec lui, quelques mots. C'est un bon défenseur, il lui faudra le temps d'adaptation. J'espère qu'il va s'adapter vite, qu'il va aider le club et montrer ses qualités dans le foot européen. C'est un défenseur costaud physiquement, techniquement à l'aise avec le ballon. Il n'a pas joué énormément, donc c'est dur de le juger. Mais s'il n'a pas joué beaucoup, c'est parce que la défense centrale était vraiment très forte. Mais quand il a joué, il a fait des bons matchs".