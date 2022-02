Vitorino Hilton ne jouera pas à Sète, la FFF retoque la demande du club

Terriblement abattus, ce vendredi soir, le brésilien de 44 ans et son nouveau directeur sportif Sandryk Biton nous ont confirmés la nouvelle : la Fédération Française de Football n'a pas donné son feu vert et empêche le défenseur brésilien de rejouer et de s'engager, cette saison, avec le club héraultais, qui évolue en National.

Il y a quelques jours, pourtant, le club annonçait l'arrivée de l'ancien capitaine de la Paillade, après un accord trouvé le lundi 31 janvier. Ce jour-là, le club sétois avait signé une licence au joueur brésilien, dans l'espoir de pouvoir la convertir en contrat fédéral une fois reçues des aides prévues et attendues, notamment publique, de la part de ses partenaires, bien que l'ancien pailladin avait annoncé ne pas vouloir prendre un euro pour se lancer dans cette nouvelle aventure.

Seulement, le marché des transferts terminé, la FFF a refusé de transformer le document et fait ainsi obstacle au rêve du double champion de France : rejouer au football, après la fin de son aventure avec le MHSC, l'été dernier. L'ancien patron de la défense du Montpellier Hérault ne peut, en effet, même pas évoluer en R1, niveau de la réserve sétoise, sous licence amateur : son statut de footballeur professionnel, la saison passée, ne le permet pas.

Alors qu'ils se sont mis d'accord sur une collaboration de un an et demi, Vito peut espérer porter les couleurs du FC Sète à compter du 1er juillet prochain. Pas avant, en match officiel, à moins d'un retournement de situation et d'une dérogation. En attendant, c'est une grosse désillusion pour celui qui nous faisait part, encore ce vendredi soir dans 100% Paillade, de son espoir et de son envie folle de repartir au combat.